https://ria.ru/20240731/bespilotnik-1963087121.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.07.2024

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:25

2024-07-31T09:25

2024-07-31T11:07

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240730/bespilotniki-1962875079.html

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия