https://ria.ru/20240731/bespilotnik-1963087121.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.07.2024
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:25
2024-07-31T09:25
2024-07-31T11:07
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240730/bespilotniki-1962875079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник, пострадавших нет