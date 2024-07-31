https://ria.ru/20240731/belousov-1963050430.html

Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям

Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям - РИА Новости, 31.07.2024

Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 589-му гвардейскому мотострелковому Берлинского... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T00:44

2024-07-31T00:44

2024-07-31T00:44

специальная военная операция на украине

россия

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

андрей белоусов

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 589-му гвардейскому мотострелковому Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полку и 433-му мотострелковому Краснознамённому полку имени Донского казачества, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Белоусов отметил, что 589-й гвардейский мотострелковый Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полк выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, военнослужащие вели бои в населённых пунктах Бердычи, Орловка, Семёновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Более 500 военнослужащих полка удостоены государственных наград и ведомственными знаками отличия. "Сегодня они уверенно продвигаются вперёд на Красноармейском направлении. В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих полка противник понёс существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, освобождён населённый пункт Евгеновка", - подчеркнул он. Глава Минобороны также поздравил личный состав 433-й мотострелковый Краснознамённый полк имени Донского казачества с освобождением от врага населенного пункта Евгеновка в ДНР. "Проявляя храбрость и самоотверженность, личный состав полка принимал активное участие в прорыве глубоко эшелонированной линии обороны противника на авдеевском направлении, освобождал населённые пункты Бердычи и Очеретино Донецкой Народной Республики. Сегодня военнослужащие полка уверенно продвигаются вперёд, тесня неприятеля на красноармейском направлении и освобождая нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом отвагу, стойкость и мужество", - отмечается в телеграмме. Белоусов поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.

https://ria.ru/20240730/leninskoe-1962905522.html

https://ria.ru/20240726/ai-1962242556.html

россия

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

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россия, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, андрей белоусов