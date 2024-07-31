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В Шебекино после обстрела ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:10 31.07.2024 (обновлено: 10:59 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html
В Шебекино после обстрела ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом
В Шебекино после обстрела ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 31.07.2024
В Шебекино после обстрела ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом
Многоэтажный жилой дом в Шебекино загорелся после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:10
2024-07-31T10:59
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
шебекино
белгородская область
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Многоэтажный жилой дом в Шебекино загорелся после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.&quot;Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия&quot;, — заявил он.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Силы ПВО отражают атаки противника.Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
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происшествия, вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Белгородская область
В Шебекино после обстрела ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом

Гладков: многоэтажный жилой дом загорелся в Шебекино после обстрела ВСУ

© Настоящий Гладков/Telegram Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино
 Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Многоэтажный жилой дом в Шебекино загорелся после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
«

"Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия", — заявил он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Силы ПВО отражают атаки противника.
Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныШебекиноБелгородская область
 
 
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