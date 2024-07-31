Рейтинг@Mail.ru
Лула обсудил с Байденом выборы в Венесуэле - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/bajden-1963056733.html
Лула обсудил с Байденом выборы в Венесуэле
Лула обсудил с Байденом выборы в Венесуэле - РИА Новости, 31.07.2024
Лула обсудил с Байденом выборы в Венесуэле
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил тему выборов в Венесуэле с лидером США Джо Байденом, сообщило правительство латиноамериканской страны. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:06
2024-07-31T02:06
в мире
венесуэла
бразилия
сша
джо байден
луис инасиу лула да силва
николас мадуро
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895498960_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_192f829c44f4294a38ba9c745ace662e.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил тему выборов в Венесуэле с лидером США Джо Байденом, сообщило правительство латиноамериканской страны. "Президент Луис Инасиу Лула да Силва получил во вторник звонок от президента США Джо Байдена, стороны обсудили двусторонние и многосторонние вопросы, а также ситуацию в Венесуэле", - говорится в сообщении. "Лула да Силва подтвердил, что крайне важно опубликовать протоколы выборов, состоявшихся в воскресенье. Байден согласился с важностью раскрытия протоколов", - добавляет правительство.Кроме того, Байден подтвердил свое присутствие на саммите G20 в ноябре в Рио-де-Жанейро и пожелал успехов председательству Бразилии в группе. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240731/venesuela-1963055295.html
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html
венесуэла
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895498960_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_013458cb73801c542fc02cb933610e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, бразилия, сша, джо байден, луис инасиу лула да силва, николас мадуро, большая двадцатка, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Бразилия, США, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва, Николас Мадуро, Большая двадцатка, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Лула обсудил с Байденом выборы в Венесуэле

Президент Бразилии Лула да Силва обсудил с Байденом выборы в Венесуэле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил тему выборов в Венесуэле с лидером США Джо Байденом, сообщило правительство латиноамериканской страны.
«
"Президент Луис Инасиу Лула да Силва получил во вторник звонок от президента США Джо Байдена, стороны обсудили двусторонние и многосторонние вопросы, а также ситуацию в Венесуэле", - говорится в сообщении.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Венесуэла попросит помощи у России и Китая для оценки хакерской атаки
01:52
"Лула да Силва подтвердил, что крайне важно опубликовать протоколы выборов, состоявшихся в воскресенье. Байден согласился с важностью раскрытия протоколов", - добавляет правительство.
Кроме того, Байден подтвердил свое присутствие на саммите G20 в ноябре в Рио-де-Жанейро и пожелал успехов председательству Бразилии в группе.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Протесты в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса
Вчера, 07:08
 
В миреВенесуэлаБразилияСШАДжо БайденЛуис Инасиу Лула да СилваНиколас МадуроБольшая двадцаткаВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала