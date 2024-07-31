Лула обсудил с Байденом выборы в Венесуэле
Президент Бразилии Лула да Силва обсудил с Байденом выборы в Венесуэле
Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил тему выборов в Венесуэле с лидером США Джо Байденом, сообщило правительство латиноамериканской страны.
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"Президент Луис Инасиу Лула да Силва получил во вторник звонок от президента США Джо Байдена, стороны обсудили двусторонние и многосторонние вопросы, а также ситуацию в Венесуэле", - говорится в сообщении.
"Лула да Силва подтвердил, что крайне важно опубликовать протоколы выборов, состоявшихся в воскресенье. Байден согласился с важностью раскрытия протоколов", - добавляет правительство.
Кроме того, Байден подтвердил свое присутствие на саммите G20 в ноябре в Рио-де-Жанейро и пожелал успехов председательству Бразилии в группе.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.