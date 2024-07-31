https://ria.ru/20240731/bajden-1963056733.html

Лула обсудил с Байденом выборы в Венесуэле

Лула обсудил с Байденом выборы в Венесуэле - РИА Новости, 31.07.2024

Лула обсудил с Байденом выборы в Венесуэле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил тему выборов в Венесуэле с лидером США Джо Байденом, сообщило правительство латиноамериканской страны. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T02:06

2024-07-31T02:06

2024-07-31T02:06

в мире

венесуэла

бразилия

сша

джо байден

луис инасиу лула да силва

николас мадуро

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895498960_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_192f829c44f4294a38ba9c745ace662e.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил тему выборов в Венесуэле с лидером США Джо Байденом, сообщило правительство латиноамериканской страны. "Президент Луис Инасиу Лула да Силва получил во вторник звонок от президента США Джо Байдена, стороны обсудили двусторонние и многосторонние вопросы, а также ситуацию в Венесуэле", - говорится в сообщении. "Лула да Силва подтвердил, что крайне важно опубликовать протоколы выборов, состоявшихся в воскресенье. Байден согласился с важностью раскрытия протоколов", - добавляет правительство.Кроме того, Байден подтвердил свое присутствие на саммите G20 в ноябре в Рио-де-Жанейро и пожелал успехов председательству Бразилии в группе. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240731/venesuela-1963055295.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html

венесуэла

бразилия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, бразилия, сша, джо байден, луис инасиу лула да силва, николас мадуро, большая двадцатка, выборы президента венесуэлы — 2024