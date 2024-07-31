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Латиноамериканский альянс АЛБА осудил попытку переворота в Венесуэле - РИА Новости, 31.07.2024
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11:15 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/aljans-1963110278.html
Латиноамериканский альянс АЛБА осудил попытку переворота в Венесуэле
Латиноамериканский альянс АЛБА осудил попытку переворота в Венесуэле - РИА Новости, 31.07.2024
Латиноамериканский альянс АЛБА осудил попытку переворота в Венесуэле
Региональная организация Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) в социальной сети X осуждает попытку переворота в Венесуэле и беспорядки в страны,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:15
2024-07-31T11:15
в мире
венесуэла
каракас
москва
николас мадуро
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Региональная организация Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) в социальной сети X осуждает попытку переворота в Венесуэле и беспорядки в страны, зачинщиками которых являются ультраправые силы, говорится в заявлении альянса."Члены АЛБА осуждают попытку переворота и вспышки насилия в Венесуэле, которым содействуют ультраправые силы, несмотря на результаты выборов", - сообщила организация. В заявлении отмечается, что организация отвергают "жесткую кампанию ненависти через империалистические СМИ, а также акты вандализма и атаки на людей, объекты инфраструктуры, символические для страны объекты", которые призваны "очернить" мирно прошедшие в стране выборы. Альянс выразил полную поддержку правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы. Боливарианский альянс для народов нашей Америки - Торговое соглашение народов (ALBA-TCP) был создан в 2004 году как региональная организация стран Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с бедностью и социальной несправедливостью. В нее входят Куба, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада, а также Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240730/protesty-1962874860.html
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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков
В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков
Латиноамериканский альянс АЛБА осудил попытку переворота в Венесуэле

Боливарианский альянс для народов Америки осудил беспорядки в Венесуэле

© AP Photo / Jacinto OliverosАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Jacinto Oliveros
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Региональная организация Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) в социальной сети X осуждает попытку переворота в Венесуэле и беспорядки в страны, зачинщиками которых являются ультраправые силы, говорится в заявлении альянса.
«
"Члены АЛБА осуждают попытку переворота и вспышки насилия в Венесуэле, которым содействуют ультраправые силы, несмотря на результаты выборов", - сообщила организация.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Вспыхнувшие после выборов протесты охватили большую часть Венесуэлы
30 июля, 11:37
В заявлении отмечается, что организация отвергают "жесткую кампанию ненависти через империалистические СМИ, а также акты вандализма и атаки на людей, объекты инфраструктуры, символические для страны объекты", которые призваны "очернить" мирно прошедшие в стране выборы.
Альянс выразил полную поддержку правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Боливарианский альянс для народов нашей Америки - Торговое соглашение народов (ALBA-TCP) был создан в 2004 году как региональная организация стран Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с бедностью и социальной несправедливостью. В нее входят Куба, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада, а также Сент-Китс и Невис.
Протесты в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Власти Венесуэлы призвали людей выйти на манифестацию
30 июля, 05:17
 
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