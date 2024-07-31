https://ria.ru/20240731/al-jazeera-1963259602.html
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera - РИА Новости, 31.07.2024
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera
Корреспондент и оператор вещающего из Катара телеканала "Аль-Джазира" Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:10
2024-07-31T18:10
2024-07-31T18:40
в мире
сектор газа
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
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ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Корреспондент и оператор вещающего из Катара телеканала "Аль-Джазира" Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела, сообщил в среду телеканал."Корреспондент и оператор телеканала Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в городе Газа в результате направленного против них взрыва", - уточнил телеканал.
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в мире, сектор газа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар
В мире, Сектор Газа, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera
Al-Jazeera: при израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор