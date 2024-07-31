Рейтинг@Mail.ru
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 31.07.2024 (обновлено: 18:40 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/al-jazeera-1963259602.html
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera - РИА Новости, 31.07.2024
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera
Корреспондент и оператор вещающего из Катара телеканала "Аль-Джазира" Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:10
2024-07-31T18:40
в мире
сектор газа
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963263954_0:73:960:613_1920x0_80_0_0_0942786d9e42e51e4d1d20e964667192.jpg
ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Корреспондент и оператор вещающего из Катара телеканала "Аль-Джазира" Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела, сообщил в среду телеканал."Корреспондент и оператор телеканала Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в городе Газа в результате направленного против них взрыва", - уточнил телеканал.
https://ria.ru/20240731/bapor-1963208155.html
сектор газа
израиль
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963263954_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_9eaca48aff8fc7775d71796fb3a21c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сектор газа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар
В мире, Сектор Газа, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera

Al-Jazeera: при израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор

© Ismail Alghoul/TelegramКорреспондент телеканала "Аль-Джазира" Исмаил аль-Гуль
Корреспондент телеканала Аль-Джазира Исмаил аль-Гуль - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Ismail Alghoul/Telegram
Читать ria.ru в
ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Корреспондент и оператор вещающего из Катара телеканала "Аль-Джазира" Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела, сообщил в среду телеканал.
© Фото : @ramy.eyad.rifyОператор телеканала "Аль-Джазира" Рами ар-Рифи
Оператор телеканала Аль-Джазира Рами ар-Рифи - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : @ramy.eyad.rify
Оператор телеканала "Аль-Джазира" Рами ар-Рифи. Архивное фото
"Корреспондент и оператор телеканала Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в городе Газа в результате направленного против них взрыва", - уточнил телеканал.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек
Вчера, 15:09
 
В миреСектор ГазаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала