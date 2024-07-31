https://ria.ru/20240731/al-jazeera-1963259602.html

При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera

При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera - РИА Новости, 31.07.2024

При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera

Корреспондент и оператор вещающего из Катара телеканала "Аль-Джазира" Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T18:10

2024-07-31T18:10

2024-07-31T18:40

в мире

сектор газа

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

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ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Корреспондент и оператор вещающего из Катара телеканала "Аль-Джазира" Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела, сообщил в среду телеканал."Корреспондент и оператор телеканала Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в городе Газа в результате направленного против них взрыва", - уточнил телеканал.

https://ria.ru/20240731/bapor-1963208155.html

сектор газа

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катар

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в мире, сектор газа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар