https://ria.ru/20240731/aktrisa-1963129989.html

Актрису Курилец, призывавшую убивать российских солдат, осудили заочно

Актрису Курилец, призывавшую убивать российских солдат, осудили заочно - РИА Новости, 31.07.2024

Актрису Курилец, призывавшую убивать российских солдат, осудили заочно

Украинскую актрису Андрианну Курилец, призывавшую убивать российских солдат, заочно осудили на пять лет, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:33

2024-07-31T11:33

2024-07-31T15:09

россия

москва

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

исламское государство*

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинскую актрису Андрианну Курилец, призывавшую убивать российских солдат, заочно осудили на пять лет, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок два года", — указано в материале.Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента ее фактического задержания в стране. Курилец, преподаватель детской театральной мастерской ArtEtra, объявлена в международный розыск. В мае 2023 года в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин отмечал, что российские следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку против украинской актрисы Курилец. В апреле 2022 года на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. В рекламе украинская актриса Курилец озвучивала экстремистские высказывания и с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240729/prigovor-1962799532.html

https://ria.ru/20240723/sud-1961461684.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство*