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Актрису Курилец, призывавшую убивать российских солдат, осудили заочно - РИА Новости, 31.07.2024
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11:33 31.07.2024 (обновлено: 15:09 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/aktrisa-1963129989.html
Актрису Курилец, призывавшую убивать российских солдат, осудили заочно
Актрису Курилец, призывавшую убивать российских солдат, осудили заочно - РИА Новости, 31.07.2024
Актрису Курилец, призывавшую убивать российских солдат, осудили заочно
Украинскую актрису Андрианну Курилец, призывавшую убивать российских солдат, заочно осудили на пять лет, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:33
2024-07-31T15:09
россия
москва
украина
александр бастрыкин
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исламское государство*
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинскую актрису Андрианну Курилец, призывавшую убивать российских солдат, заочно осудили на пять лет, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. &quot;Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом &quot;а&quot; части 2 статьи 282 УК (&quot;Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства&quot;). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок два года&quot;, — указано в материале.Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента ее фактического задержания в стране. Курилец, преподаватель детской театральной мастерской ArtEtra, объявлена в международный розыск. В мае 2023 года в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин отмечал, что российские следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку против украинской актрисы Курилец. В апреле 2022 года на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. В рекламе украинская актриса Курилец озвучивала экстремистские высказывания и с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240729/prigovor-1962799532.html
https://ria.ru/20240723/sud-1961461684.html
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россия, москва, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство*
Россия, Москва, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Исламское государство*
Актрису Курилец, призывавшую убивать российских солдат, осудили заочно

Актриса Курилец заочно получила пять лет за призыв убивать российских солдат

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинскую актрису Андрианну Курилец, призывавшую убивать российских солдат, заочно осудили на пять лет, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«

"Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок два года", — указано в материале.

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Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента ее фактического задержания в стране. Курилец, преподаватель детской театральной мастерской ArtEtra, объявлена в международный розыск.
В мае 2023 года в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин отмечал, что российские следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку против украинской актрисы Курилец.
В апреле 2022 года на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. В рекламе украинская актриса Курилец озвучивала экстремистские высказывания и с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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РоссияМоскваУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Исламское государство*
 
 
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