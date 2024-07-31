Актрису Курилец, призывавшую убивать российских солдат, осудили заочно
Актриса Курилец заочно получила пять лет за призыв убивать российских солдат
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинскую актрису Андрианну Курилец, призывавшую убивать российских солдат, заочно осудили на пять лет, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
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"Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок два года", — указано в материале.
Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента ее фактического задержания в стране. Курилец, преподаватель детской театральной мастерской ArtEtra, объявлена в международный розыск.
В мае 2023 года в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин отмечал, что российские следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку против украинской актрисы Курилец.
В апреле 2022 года на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. В рекламе украинская актриса Курилец озвучивала экстремистские высказывания и с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме.
* Террористическая организация, запрещена в России.