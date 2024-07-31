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Аэропорт в Братиславе эвакуируют из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 31.07.2024
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12:41 31.07.2024 (обновлено: 13:18 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/aeroport-1963156671.html
Аэропорт в Братиславе эвакуируют из-за сообщения о бомбе
Аэропорт в Братиславе эвакуируют из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 31.07.2024
Аэропорт в Братиславе эвакуируют из-за сообщения о бомбе
Вылеты из аэропорта Братиславы, где полиция эвакуирует людей из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, приостановлены, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:41
2024-07-31T13:18
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БРАТИСЛАВА, 31 июл - РИА Новости. Вылеты из аэропорта Братиславы, где полиция эвакуирует людей из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, приостановлены, сообщила пресс-служба аэропорта. В среду местная полиция сообщила, что на основании полученного сообщения о заложенной бомбе аэропорт эвакуируют. На месте работают пиротехники. "Был запланирован вылет перевозчика Corendon Airlines в Анталью, который не состоялся. Все последующие вылеты в настоящее время также приостановлены. Мы ждем дальнейших указаний от полиции", - говорится в сообщении. При этом прилеты в аэропорт осуществляются без ограничений, но пассажиры прилетевших рейсов ожидают результатов проверки полиции, не выходя из самолетов, добавила пресс-служба.
https://ria.ru/20240730/smerch-1962984736.html
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в мире, братислава, анталья (провинция)
В мире, Братислава, Анталья (провинция)
Аэропорт в Братиславе эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Вылеты из аэропорта в Братиславе приостановлены из-за сообщения о бомбе

© AFP 2024 / SAMUEL KUBANIЗдание аэропорта в Братиславе
Здание аэропорта в Братиславе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AFP 2024 / SAMUEL KUBANI
Здание аэропорта в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 31 июл - РИА Новости. Вылеты из аэропорта Братиславы, где полиция эвакуирует людей из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, приостановлены, сообщила пресс-служба аэропорта.
В среду местная полиция сообщила, что на основании полученного сообщения о заложенной бомбе аэропорт эвакуируют. На месте работают пиротехники.
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"Был запланирован вылет перевозчика Corendon Airlines в Анталью, который не состоялся. Все последующие вылеты в настоящее время также приостановлены. Мы ждем дальнейших указаний от полиции", - говорится в сообщении.
При этом прилеты в аэропорт осуществляются без ограничений, но пассажиры прилетевших рейсов ожидают результатов проверки полиции, не выходя из самолетов, добавила пресс-служба.
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