https://ria.ru/20240731/aeroport-1963156671.html

Аэропорт в Братиславе эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Аэропорт в Братиславе эвакуируют из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 31.07.2024

Аэропорт в Братиславе эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Вылеты из аэропорта Братиславы, где полиция эвакуирует людей из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, приостановлены, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:41

2024-07-31T12:41

2024-07-31T13:18

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БРАТИСЛАВА, 31 июл - РИА Новости. Вылеты из аэропорта Братиславы, где полиция эвакуирует людей из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, приостановлены, сообщила пресс-служба аэропорта. В среду местная полиция сообщила, что на основании полученного сообщения о заложенной бомбе аэропорт эвакуируют. На месте работают пиротехники. "Был запланирован вылет перевозчика Corendon Airlines в Анталью, который не состоялся. Все последующие вылеты в настоящее время также приостановлены. Мы ждем дальнейших указаний от полиции", - говорится в сообщении. При этом прилеты в аэропорт осуществляются без ограничений, но пассажиры прилетевших рейсов ожидают результатов проверки полиции, не выходя из самолетов, добавила пресс-служба.

https://ria.ru/20240730/smerch-1962984736.html

https://ria.ru/20240617/prigovor-1953479289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, братислава, анталья (провинция)