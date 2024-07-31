https://ria.ru/20240731/abkhaziya-1963248342.html
Западная часть Абхазии обесточена из-за аварии
Западная часть Абхазии обесточена из-за аварии - РИА Новости, 31.07.2024
Западная часть Абхазии обесточена из-за аварии
В Гагре, Новом Афоне, Пицунде и части города Сухум нет электричества из-за аварии на высоковольтной линии, сообщили РИА Новости в среду в компании... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:25
2024-07-31T17:25
2024-07-31T17:25
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СУХУМ, 31 июл - РИА Новости. В Гагре, Новом Афоне, Пицунде и части города Сухум нет электричества из-за аварии на высоковольтной линии, сообщили РИА Новости в среду в компании "Черноморэнерго". По данным компании, авария произошла из-за удара молнии в линию электропередачи. "Ситуация на месте аварии в Очамчырском районе осложнена повреждением траверсов на опоре высоковольтной линии из-за усталости металла. Необходимые материалы и оборудование отправлены из Сухума", - сообщили в пресс службе энергокомпании. Из-за отключения электричества на полтора часа задержалось прибытие поездов на вокзал Сухума. Чтобы доставить пассажиров до станции руководство "Абхазской железной дороги" организовало буксировку поездов тепловозами. "Мы пригнали тепловозы и уже ими дотянули поезда", - рассказал РИА Новости руководитель РУП "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава. В "Черноморэнерго" рассказали, что устранить последствия аварии намерены в ближайшие 4-5 часов.
https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сухум, абхазия, гагра
В мире, Сухум, Абхазия, Гагра
Западная часть Абхазии обесточена из-за аварии
Западная часть Абхазии обесточена из-за аварии на высоковольтной линии
СУХУМ, 31 июл - РИА Новости. В Гагре, Новом Афоне, Пицунде и части города Сухум нет электричества из-за аварии на высоковольтной линии, сообщили РИА Новости в среду в компании "Черноморэнерго".
По данным компании, авария произошла из-за удара молнии в линию электропередачи.
"Ситуация на месте аварии в Очамчырском районе
осложнена повреждением траверсов на опоре высоковольтной линии из-за усталости металла. Необходимые материалы и оборудование отправлены из Сухума", - сообщили в пресс службе энергокомпании.
Из-за отключения электричества на полтора часа задержалось прибытие поездов на вокзал Сухума. Чтобы доставить пассажиров до станции руководство "Абхазской железной дороги" организовало буксировку поездов тепловозами. "Мы пригнали тепловозы и уже ими дотянули поезда", - рассказал РИА Новости руководитель РУП "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава.
В "Черноморэнерго" рассказали, что устранить последствия аварии намерены в ближайшие 4-5 часов.