https://ria.ru/20240731/abkhaziya-1963248342.html

Западная часть Абхазии обесточена из-за аварии

Западная часть Абхазии обесточена из-за аварии - РИА Новости, 31.07.2024

Западная часть Абхазии обесточена из-за аварии

В Гагре, Новом Афоне, Пицунде и части города Сухум нет электричества из-за аварии на высоковольтной линии, сообщили РИА Новости в среду в компании... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:25

2024-07-31T17:25

2024-07-31T17:25

в мире

сухум

абхазия

гагра

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СУХУМ, 31 июл - РИА Новости. В Гагре, Новом Афоне, Пицунде и части города Сухум нет электричества из-за аварии на высоковольтной линии, сообщили РИА Новости в среду в компании "Черноморэнерго". По данным компании, авария произошла из-за удара молнии в линию электропередачи. "Ситуация на месте аварии в Очамчырском районе осложнена повреждением траверсов на опоре высоковольтной линии из-за усталости металла. Необходимые материалы и оборудование отправлены из Сухума", - сообщили в пресс службе энергокомпании. Из-за отключения электричества на полтора часа задержалось прибытие поездов на вокзал Сухума. Чтобы доставить пассажиров до станции руководство "Абхазской железной дороги" организовало буксировку поездов тепловозами. "Мы пригнали тепловозы и уже ими дотянули поезда", - рассказал РИА Новости руководитель РУП "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава. В "Черноморэнерго" рассказали, что устранить последствия аварии намерены в ближайшие 4-5 часов.

https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html

https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html

сухум

абхазия

гагра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сухум, абхазия, гагра