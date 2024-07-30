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Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежище в России - РИА Новости, 30.07.2024
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11:17 30.07.2024 (обновлено: 12:37 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/zhurnalist-1962870779.html
Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежище в России
Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежище в России - РИА Новости, 30.07.2024
Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежище в России
Итальянский журналист Анджело Джулиано объяснил РИА Новости, что попросил убежища именно в России из-за ее приверженности традиционным ценностям. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:17
2024-07-30T12:37
россия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Итальянский журналист Анджело Джулиано объяснил РИА Новости, что попросил убежища именно в России из-за ее приверженности традиционным ценностям. Ранее Джулиано в соцсети X попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее "дерьмовым шоу". Также он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон унижает свою страну. После этого журналист заявил РИА Новости, что готов поменять итальянский паспорт на российский. "У вас есть ценности, с которыми согласна большая часть мира: любовь к Родине, бережное отношение к семье. У вас есть отец и мать, есть традиции, история. И все они, в том числе религия, чрезвычайно важны", - сказал Джулиано. По его мнению, глобалистские элиты пытаются деконструировать эти ценности и перестроить человека. " (Президент РФ Владимир - ред.) Путин высказывался четко все последние 20 лет. Он не собирается следовать глобалистской повестке дня ради России, ради создания здорового общества. И поэтому он один из самых уважаемых политиков в мире", - подчеркнул итальянец.
https://ria.ru/20240730/dzhuliano-1962870311.html
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россия, эммануэль макрон, летние олимпийские игры 2024
Россия, Эммануэль Макрон, Летние Олимпийские игры 2024
Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежище в России

Итальянский журналист попросил убежище в России из-за ее традиционных ценностей

© Фото : Angelo GiulianoАнджело Джулиано
Анджело Джулиано - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Angelo Giuliano
Анджело Джулиано. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Итальянский журналист Анджело Джулиано объяснил РИА Новости, что попросил убежища именно в России из-за ее приверженности традиционным ценностям.
Ранее Джулиано в соцсети X попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее "дерьмовым шоу". Также он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон унижает свою страну. После этого журналист заявил РИА Новости, что готов поменять итальянский паспорт на российский.
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"У вас есть ценности, с которыми согласна большая часть мира: любовь к Родине, бережное отношение к семье. У вас есть отец и мать, есть традиции, история. И все они, в том числе религия, чрезвычайно важны", - сказал Джулиано.
По его мнению, глобалистские элиты пытаются деконструировать эти ценности и перестроить человека.
" (Президент РФ Владимир - ред.) Путин высказывался четко все последние 20 лет. Он не собирается следовать глобалистской повестке дня ради России, ради создания здорового общества. И поэтому он один из самых уважаемых политиков в мире", - подчеркнул итальянец.
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РоссияЭммануэль МакронЛетние Олимпийские игры 2024
 
 
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