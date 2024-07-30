https://ria.ru/20240730/zhitelnitsa-1962935351.html

В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину

В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину - РИА Новости, 30.07.2024

В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину

Жительница Краснодара, напавшая с вилкой на оперуполномоченного после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, признала вину и раскаялась в содеянном на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:45

2024-07-30T14:45

2024-07-30T14:51

происшествия

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краснодар

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КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Жительница Краснодара, напавшая с вилкой на оперуполномоченного после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, признала вину и раскаялась в содеянном на видео от управления СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Как ранее сообщали правоохранители, около 4 часов утра 26 июля оперуполномоченный уголовного розыска, прибыв в квартиру краснодарской многоэтажки на улице Ивана Беличенко, откуда раздавалась громкая музыка и мешала соседям спать, был атакован пьяной фигуранткой, нанесшей не менее пяти ударов руками, в том числе вилкой по голове. На попавшем в интернет видео обнаженная женщина прижала мужчину к стене и пригрозила покалечить, если он ещё раз покажет ей удостоверение. Полицейскому пришлось обратиться к медикам. "Вину признаю и раскаиваюсь", - сказала фигурантка на видео СУСК.32-летней краснодарке предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского).

https://ria.ru/20240303/muzhchina-1930885865.html

https://ria.ru/20231210/mvd-1914938331.html

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краснодар

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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)