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В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину - РИА Новости, 30.07.2024
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14:45 30.07.2024 (обновлено: 14:51 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/zhitelnitsa-1962935351.html
В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину
В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину - РИА Новости, 30.07.2024
В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину
Жительница Краснодара, напавшая с вилкой на оперуполномоченного после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, признала вину и раскаялась в содеянном на... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:45
2024-07-30T14:51
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Жительница Краснодара, напавшая с вилкой на оперуполномоченного после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, признала вину и раскаялась в содеянном на видео от управления СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Как ранее сообщали правоохранители, около 4 часов утра 26 июля оперуполномоченный уголовного розыска, прибыв в квартиру краснодарской многоэтажки на улице Ивана Беличенко, откуда раздавалась громкая музыка и мешала соседям спать, был атакован пьяной фигуранткой, нанесшей не менее пяти ударов руками, в том числе вилкой по голове. На попавшем в интернет видео обнаженная женщина прижала мужчину к стене и пригрозила покалечить, если он ещё раз покажет ей удостоверение. Полицейскому пришлось обратиться к медикам. &quot;Вину признаю и раскаиваюсь&quot;, - сказала фигурантка на видео СУСК.32-летней краснодарке предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского).
https://ria.ru/20240303/muzhchina-1930885865.html
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину

Жительница Краснодара, напавшая с вилкой на опера, заявила, что раскаивается

© Следственное управление по Краснодарскому краюЖительница Краснодара, напавшая на полицейского
Жительница Краснодара, напавшая на полицейского - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Следственное управление по Краснодарскому краю
Жительница Краснодара, напавшая на полицейского
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Жительница Краснодара, напавшая с вилкой на оперуполномоченного после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, признала вину и раскаялась в содеянном на видео от управления СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
Как ранее сообщали правоохранители, около 4 часов утра 26 июля оперуполномоченный уголовного розыска, прибыв в квартиру краснодарской многоэтажки на улице Ивана Беличенко, откуда раздавалась громкая музыка и мешала соседям спать, был атакован пьяной фигуранткой, нанесшей не менее пяти ударов руками, в том числе вилкой по голове. На попавшем в интернет видео обнаженная женщина прижала мужчину к стене и пригрозила покалечить, если он ещё раз покажет ей удостоверение. Полицейскому пришлось обратиться к медикам.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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3 марта, 20:59
«

"Вину признаю и раскаиваюсь", - сказала фигурантка на видео СУСК.

32-летней краснодарке предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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10 декабря 2023, 16:35
 
ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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