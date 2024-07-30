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Житель Красноярского края получил 14 лет колонии за подготовку к диверсии
Житель Красноярского края получил 14 лет колонии за подготовку к диверсии - РИА Новости, 30.07.2024
Житель Красноярского края получил 14 лет колонии за подготовку к диверсии
Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Красноярского края Артема Санжараева к 14 годам колонии за участие в террористической организации... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:09
2024-07-30T10:09
2024-07-30T11:27
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Красноярского края Артема Санжараева к 14 годам колонии за участие в террористической организации "Легион "Свобода России*" и подготовке к диверсии на железной дороге по заданию этой организации, сообщает пресс-служба суда. "Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор гражданину Артему Санжараеву… Суд по совокупности преступлений назначил Санжараеву наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 3 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В ходе судебного процесса было установлено, что фигурант является убежденным идеологическим противником государственной власти Российской Федерации, он добровольно вступил в организацию "Легион "Свобода России*" с помощью Telegram. Там куратор организации дал задание поджечь два релейных шкафа. "Выполняя диверсионное задание, Санжараев приобрел необходимые орудия и средства после чего прибыл к указанным релейным шкафам и приступил к изготовлению "Коктейлей Молотова", - уточняют в суде. Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
Житель Красноярского края получил 14 лет колонии за подготовку к диверсии
Суд вынес приговор красноярцу, готовившему диверсию на железной дороге
КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Красноярского края Артема Санжараева к 14 годам колонии за участие в террористической организации "Легион "Свобода России*" и подготовке к диверсии на железной дороге по заданию этой организации, сообщает пресс-служба суда.
«
"Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор гражданину Артему Санжараеву… Суд по совокупности преступлений назначил Санжараеву наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 3 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ходе судебного процесса было установлено, что фигурант является убежденным идеологическим противником государственной власти Российской Федерации, он добровольно вступил в организацию "Легион "Свобода России*" с помощью Telegram. Там куратор организации дал задание поджечь два релейных шкафа.
"Выполняя диверсионное задание, Санжараев приобрел необходимые орудия и средства после чего прибыл к указанным релейным шкафам и приступил к изготовлению "Коктейлей Молотова", - уточняют в суде.
Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ. Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация.