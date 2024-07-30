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В Тульской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами
В Тульской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами - РИА Новости, 30.07.2024
В Тульской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами
Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в результате столкновения с "Камазом" в городе Новомосковск Тульской области, пострадала женщина, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:19
2024-07-30T16:19
2024-07-30T16:19
происшествия
тульская область
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ТУЛА, 30 июл – РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в результате столкновения с "Камазом" в городе Новомосковск Тульской области, пострадала женщина, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, 30 июля 2024 около 13 часов на пересечении улиц Березовая и Комсомольская города Новомосковск водитель грузового автомобиля "Камаз" не предоставил преимущество пассажирской газели, в результате чего совершил столкновение, от которого газель опрокинулась на бок. В момент столкновения в газели находилось шесть пассажиров, один из которых с многочисленными переломами доставлен в ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекцией журналистам рассказали, что пострадавшей оказалась женщина 1955 года рождения. Уточняется, что микроавтобус следовал по маршруту "Новомосковск - Новоугольный – г. Донской".
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами
В Тульской области в ДТП с микроавтобусом пострадала женщина