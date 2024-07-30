Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/zhenschina-1962961893.html
В Тульской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами
В Тульской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами - РИА Новости, 30.07.2024
В Тульской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами
Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в результате столкновения с "Камазом" в городе Новомосковск Тульской области, пострадала женщина, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:19
2024-07-30T16:19
происшествия
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ТУЛА, 30 июл – РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в результате столкновения с "Камазом" в городе Новомосковск Тульской области, пострадала женщина, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, 30 июля 2024 около 13 часов на пересечении улиц Березовая и Комсомольская города Новомосковск водитель грузового автомобиля "Камаз" не предоставил преимущество пассажирской газели, в результате чего совершил столкновение, от которого газель опрокинулась на бок. В момент столкновения в газели находилось шесть пассажиров, один из которых с многочисленными переломами доставлен в ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекцией журналистам рассказали, что пострадавшей оказалась женщина 1955 года рождения. Уточняется, что микроавтобус следовал по маршруту "Новомосковск - Новоугольный – г. Донской".
https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами

В Тульской области в ДТП с микроавтобусом пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 30 июл – РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в результате столкновения с "Камазом" в городе Новомосковск Тульской области, пострадала женщина, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону в своем Telegram-канале.
«
"По предварительной информации, 30 июля 2024 около 13 часов на пересечении улиц Березовая и Комсомольская города Новомосковск водитель грузового автомобиля "Камаз" не предоставил преимущество пассажирской газели, в результате чего совершил столкновение, от которого газель опрокинулась на бок. В момент столкновения в газели находилось шесть пассажиров, один из которых с многочисленными переломами доставлен в ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекцией журналистам рассказали, что пострадавшей оказалась женщина 1955 года рождения.
Уточняется, что микроавтобус следовал по маршруту "Новомосковск - Новоугольный – г. Донской".
На месте ДТП в городском округе Щелково. 2 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Подмосковье перевернулся автобус с детьми
2 октября 2023, 09:35
 
ПроисшествияТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала