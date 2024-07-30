https://ria.ru/20240730/zemletryasenie-1962823531.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 30.07.2024
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано во вторник в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:21
2024-07-30T03:21
2024-07-30T03:21
тихий океан
шикотан
елена семенова
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происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано во вторник в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 30 июля в 9.35 (1.35 мск). Его эпицентр располагался в 73 километрах восточнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан, очаг – на глубине 58 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, в населенных пунктах островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240727/zemletryasenie-1962373526.html
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тихий океан, шикотан, елена семенова, россия, происшествия
Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова, Россия, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6