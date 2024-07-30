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"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 30.07.2024
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10:59 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/zelenskiy-1962868126.html
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 30.07.2024
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, как Украина собирается восстанавливать энергоснабжение в стране. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:59
2024-07-30T10:59
в мире
украина
владимир зеленский
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дтэк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, как Украина собирается восстанавливать энергоснабжение в стране."То, что тебе нужно обеспечить к концу этого года, так это твою безоговорочную капитуляцию. Украина не выживет еще один год с тобой у власти", — посоветовал Gabe."Я вижу твою будущее. Никакой ПВО. Никакой энергетики. Поражение. Капитуляция", — отметил Futures 06."Перестань лгать, ты никому не нравишься. Ты убил своих же людей, ненормальный. Займись снова актерским мастерство, это единственная вещь, которая у тебя хорошо получается", — обратился к Зеленскому Mason."Все кончено, поражение неизбежно. Уезжай в Майами", — заключил Brian the Scoti.В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240730/evrosoyuz-1962850407.html
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины

"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, как Украина собирается восстанавливать энергоснабжение в стране.
"То, что тебе нужно обеспечить к концу этого года, так это твою безоговорочную капитуляцию. Украина не выживет еще один год с тобой у власти", — посоветовал Gabe.
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"Я вижу твою будущее. Никакой ПВО. Никакой энергетики. Поражение. Капитуляция", — отметил Futures 06.
"Перестань лгать, ты никому не нравишься. Ты убил своих же людей, ненормальный. Займись снова актерским мастерство, это единственная вещь, которая у тебя хорошо получается", — обратился к Зеленскому Mason.
"Все кончено, поражение неизбежно. Уезжай в Майами", — заключил Brian the Scoti.
В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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