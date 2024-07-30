https://ria.ru/20240730/zelenskiy-1962868126.html

"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети

"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 30.07.2024

"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, как Украина собирается восстанавливать энергоснабжение в стране. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:59

2024-07-30T10:59

2024-07-30T10:59

в мире

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

дтэк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, как Украина собирается восстанавливать энергоснабжение в стране."То, что тебе нужно обеспечить к концу этого года, так это твою безоговорочную капитуляцию. Украина не выживет еще один год с тобой у власти", — посоветовал Gabe."Я вижу твою будущее. Никакой ПВО. Никакой энергетики. Поражение. Капитуляция", — отметил Futures 06."Перестань лгать, ты никому не нравишься. Ты убил своих же людей, ненормальный. Займись снова актерским мастерство, это единственная вещь, которая у тебя хорошо получается", — обратился к Зеленскому Mason."Все кончено, поражение неизбежно. Уезжай в Майами", — заключил Brian the Scoti.В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240730/evrosoyuz-1962850407.html

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины