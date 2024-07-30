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Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение" - РИА Новости, 30.07.2024
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13:44 30.07.2024 (обновлено: 13:49 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/zelenskij-1962917962.html
Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение"
Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение" - РИА Новости, 30.07.2024
Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение"
Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем России, отвергнув Минские соглашения, заявила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:44
2024-07-30T13:49
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем России, отвергнув Минские соглашения, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Восемь лет Россия придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям. Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком", - написала Захарова. Она указала, что если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной - только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью. Захарова отметила, что за последнее десятилетие Украина находилась в лучшем положении с 2014 по 2022 годы. "Вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: украинские бандеровцы получили вечный повод попрошайничать у Запада, любимый ими статус обиженных и визуализацию собственного гимна о том, что еще не вымерли", - добавила она.
https://ria.ru/20240712/most-1959280670.html
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение"

Захарова: Зеленский променял козырное положение на зеркальце с порошком

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем России, отвергнув Минские соглашения, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восемь лет Россия придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям. Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком", - написала Захарова.
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Она указала, что если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной - только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью.
Захарова отметила, что за последнее десятилетие Украина находилась в лучшем положении с 2014 по 2022 годы.
"Вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: украинские бандеровцы получили вечный повод попрошайничать у Запада, любимый ими статус обиженных и визуализацию собственного гимна о том, что еще не вымерли", - добавила она.
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В миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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