https://ria.ru/20240730/zelenskij-1962917962.html

Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение"

Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение" - РИА Новости, 30.07.2024

Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение"

Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем России, отвергнув Минские соглашения, заявила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:44

2024-07-30T13:44

2024-07-30T13:49

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем России, отвергнув Минские соглашения, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Восемь лет Россия придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям. Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком", - написала Захарова. Она указала, что если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной - только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью. Захарова отметила, что за последнее десятилетие Украина находилась в лучшем положении с 2014 по 2022 годы. "Вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: украинские бандеровцы получили вечный повод попрошайничать у Запада, любимый ими статус обиженных и визуализацию собственного гимна о том, что еще не вымерли", - добавила она.

https://ria.ru/20240712/most-1959280670.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, владимир зеленский