https://ria.ru/20240730/zavody-1962922457.html

Чемезов назвал ситуацию с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложной

Чемезов назвал ситуацию с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложной - РИА Новости, 30.07.2024

Чемезов назвал ситуацию с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложной

Ситуация с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложная, нужна большая модернизация, на это выделены десятки миллиардов рублей, заявил гендиректор... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:03

2024-07-30T14:03

2024-07-30T14:03

экономика

россия

сергей чемезов

владимир путин

ростех

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ситуация с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложная, нужна большая модернизация, на это выделены десятки миллиардов рублей, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. "В 2023 году нам были переданы пороховые заводы, но там ситуация весьма сложная, поэтому необходимо провести большую модернизацию, ремонт этих предприятий, техперевооружение, и для этого выделены большие деньги - десятки миллиардов", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904785.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех