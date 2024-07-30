https://ria.ru/20240730/zavody-1962922457.html
Чемезов назвал ситуацию с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложной
Чемезов назвал ситуацию с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложной - РИА Новости, 30.07.2024
Чемезов назвал ситуацию с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложной
Ситуация с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложная, нужна большая модернизация, на это выделены десятки миллиардов рублей, заявил гендиректор... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:03
2024-07-30T14:03
2024-07-30T14:03
экономика
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ситуация с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложная, нужна большая модернизация, на это выделены десятки миллиардов рублей, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. "В 2023 году нам были переданы пороховые заводы, но там ситуация весьма сложная, поэтому необходимо провести большую модернизацию, ремонт этих предприятий, техперевооружение, и для этого выделены большие деньги - десятки миллиардов", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
Чемезов назвал ситуацию с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложной
На модернизацию пороховых заводов "Ростеха" выделили десятки миллиардов рублей