Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 30.07.2024 (обновлено: 13:19 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/zapad-1962905763.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.07.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 500 военных,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:09
2024-07-30T13:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 500 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155-миллиметровое орудие М198 производства США, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США.Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО RАК SА-12 хорватского производства, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав", а также два полевых склада боеприпасов, заключили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240730/zelenskiy-1962868126.html
https://ria.ru/20240730/sk-1962874495.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 500 военных и танк в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 500 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети
10:59
По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155-миллиметровое орудие М198 производства США, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО RАК SА-12 хорватского производства, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав", а также два полевых склада боеприпасов, заключили в Минобороны РФ.
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине
11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала