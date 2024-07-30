https://ria.ru/20240730/zapad-1962905763.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.07.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 500 военных,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:09
2024-07-30T13:09
2024-07-30T13:19
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 500 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155-миллиметровое орудие М198 производства США, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США.Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО RАК SА-12 хорватского производства, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав", а также два полевых склада боеприпасов, заключили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240730/zelenskiy-1962868126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 500 военных и танк в зоне ответственности группировки "Запад"