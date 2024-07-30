https://ria.ru/20240730/zakonotvorchestvo-1963015080.html

Госдума одобрила в I чтении проект о ведении перечня объектов контроля

Госдума одобрила в I чтении проект о ведении перечня объектов контроля - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума одобрила в I чтении проект о ведении перечня объектов контроля

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность ведения перечня объектов контроля, учитываемых в рамках... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:29

2024-07-30T19:29

2024-07-30T19:29

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность ведения перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, посредством единого реестра видов контроля, а также упразднение положений, допускающих возможность отказа от системы оценки и управления риска в рамках муниципальных видов контроля. Законопроектом предлагается установить обязанность ведения перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, посредством единого реестра видов контроля. Также им уточняется, что по видам государственного контроля, не предусматривающим проведение плановых контрольных мероприятий, утверждение критериев и категорий риска объектов контроля не является обязательным. Законопроектом предусматривается, что в случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с действиями контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, то такое же контрольное мероприятие может быть проведено не позднее трех месяцев с даты проведения первого контрольного мероприятия. Также уточняется источник бюджетного финансирования возмещения контролируемому лицу стоимости продукции, утраченных в ходе проведения выборочного контроля, рейдового осмотра - в части указания на средства соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, предусматривается право контролируемого лица отказать инспектору в доступе на объекты контроля и в принятии иных мер по осуществлению контрольного мероприятия в случае, если на документах, оформленных контрольным органом, отсутствует либо некорректно нанесен двухмерный штриховой код, предусмотренный правилами формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, обеспечивающий переход на страницу указанного контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

https://ria.ru/20240521/perevody-1947412356.html

https://ria.ru/20240704/zakonoproekt-1957381548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, россия