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Госдума одобрила в I чтении проект о ведении перечня объектов контроля - РИА Новости, 30.07.2024
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19:29 30.07.2024
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Госдума одобрила в I чтении проект о ведении перечня объектов контроля
Госдума одобрила в I чтении проект о ведении перечня объектов контроля - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума одобрила в I чтении проект о ведении перечня объектов контроля
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность ведения перечня объектов контроля, учитываемых в рамках... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:29
2024-07-30T19:29
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность ведения перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, посредством единого реестра видов контроля, а также упразднение положений, допускающих возможность отказа от системы оценки и управления риска в рамках муниципальных видов контроля. Законопроектом предлагается установить обязанность ведения перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, посредством единого реестра видов контроля. Также им уточняется, что по видам государственного контроля, не предусматривающим проведение плановых контрольных мероприятий, утверждение критериев и категорий риска объектов контроля не является обязательным. Законопроектом предусматривается, что в случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с действиями контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, то такое же контрольное мероприятие может быть проведено не позднее трех месяцев с даты проведения первого контрольного мероприятия. Также уточняется источник бюджетного финансирования возмещения контролируемому лицу стоимости продукции, утраченных в ходе проведения выборочного контроля, рейдового осмотра - в части указания на средства соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, предусматривается право контролируемого лица отказать инспектору в доступе на объекты контроля и в принятии иных мер по осуществлению контрольного мероприятия в случае, если на документах, оформленных контрольным органом, отсутствует либо некорректно нанесен двухмерный штриховой код, предусмотренный правилами формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, обеспечивающий переход на страницу указанного контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.
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Госдума одобрила в I чтении проект о ведении перечня объектов контроля

ГД одобрила в I чтении проект об обязанности ведения перечня объектов контроля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность ведения перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, посредством единого реестра видов контроля, а также упразднение положений, допускающих возможность отказа от системы оценки и управления риска в рамках муниципальных видов контроля.
Законопроектом предлагается установить обязанность ведения перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, посредством единого реестра видов контроля.
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Также им уточняется, что по видам государственного контроля, не предусматривающим проведение плановых контрольных мероприятий, утверждение критериев и категорий риска объектов контроля не является обязательным.
Законопроектом предусматривается, что в случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с действиями контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, то такое же контрольное мероприятие может быть проведено не позднее трех месяцев с даты проведения первого контрольного мероприятия.
Также уточняется источник бюджетного финансирования возмещения контролируемому лицу стоимости продукции, утраченных в ходе проведения выборочного контроля, рейдового осмотра - в части указания на средства соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Кроме того, предусматривается право контролируемого лица отказать инспектору в доступе на объекты контроля и в принятии иных мер по осуществлению контрольного мероприятия в случае, если на документах, оформленных контрольным органом, отсутствует либо некорректно нанесен двухмерный штриховой код, предусмотренный правилами формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, обеспечивающий переход на страницу указанного контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.
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