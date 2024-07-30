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Госдума приняла в I чтении проект о требованиях к рекламе кредитов и займов - РИА Новости, 30.07.2024
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18:50 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/zakonotvorchestvo-1962999168.html
Госдума приняла в I чтении проект о требованиях к рекламе кредитов и займов
Госдума приняла в I чтении проект о требованиях к рекламе кредитов и займов - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла в I чтении проект о требованиях к рекламе кредитов и займов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к рекламе кредитов и займов и обязывающий использовать в ней предупреждающие фразы. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:50
2024-07-30T18:50
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к рекламе кредитов и займов и обязывающий использовать в ней предупреждающие фразы. Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он направлен на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи. Действующая редакция закона "О рекламе" обязывает размещать в рекламе кредита (займа) диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка по нему, а также все условия, определяющие его стоимость для заемщика. Но на практике кредитные организации могут размещать такие условия в рекламе мелким, нечитаемым шрифтом, который не позволяет потребителю воспринять такую информацию, что вводит его в заблуждение. Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, обязывает в рекламе о предоставлении кредита (займа) призывать к изучению всех его условий и ознакомлению с ними на информационном ресурсе кредитора (сайте в интернете, странице в социальной сети). Причем в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения "Изучите все условия кредита (займа)" должна составлять не менее трех секунд. В рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании такое предупреждение должно занимать не менее трех секунд и не менее 5% площади кадра, иными способами – не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства). Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом, считают разработчики документа. Для минимизации влияния рекламы на обращение граждан за кредитами (займами) в рекламе услуг, связанных с их предоставлением, также предлагается указывать предупреждающую фразу "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", размером не менее 7% от площади всей рекламы. А продолжительность такой рекламы на радио или телевидении, при кино- и видеообслуживании должна быть не менее пяти секунд.
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962991964.html
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госдума рф, россия, реклама
Госдума РФ, Россия, Реклама
Госдума приняла в I чтении проект о требованиях к рекламе кредитов и займов

ГД приняла в I чтении закон, ужесточающий требования к рекламе кредитов и займов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к рекламе кредитов и займов и обязывающий использовать в ней предупреждающие фразы.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он направлен на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи.
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Действующая редакция закона "О рекламе" обязывает размещать в рекламе кредита (займа) диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка по нему, а также все условия, определяющие его стоимость для заемщика. Но на практике кредитные организации могут размещать такие условия в рекламе мелким, нечитаемым шрифтом, который не позволяет потребителю воспринять такую информацию, что вводит его в заблуждение.
Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, обязывает в рекламе о предоставлении кредита (займа) призывать к изучению всех его условий и ознакомлению с ними на информационном ресурсе кредитора (сайте в интернете, странице в социальной сети). Причем в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения "Изучите все условия кредита (займа)" должна составлять не менее трех секунд.
В рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании такое предупреждение должно занимать не менее трех секунд и не менее 5% площади кадра, иными способами – не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства). Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом, считают разработчики документа.
Для минимизации влияния рекламы на обращение граждан за кредитами (займами) в рекламе услуг, связанных с их предоставлением, также предлагается указывать предупреждающую фразу "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", размером не менее 7% от площади всей рекламы. А продолжительность такой рекламы на радио или телевидении, при кино- и видеообслуживании должна быть не менее пяти секунд.
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