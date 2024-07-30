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Госдума приняла в I чтении закон о требованиях к руководству финорганизаций - РИА Новости, 30.07.2024
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18:31 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/zakonotvorchestvo-1962995705.html
Госдума приняла в I чтении закон о требованиях к руководству финорганизаций
Госдума приняла в I чтении закон о требованиях к руководству финорганизаций - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла в I чтении закон о требованиях к руководству финорганизаций
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц финансовых организаций. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:31
2024-07-30T18:31
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц финансовых организаций. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. В нем актуализируются требования к деловой репутации, предъявляемые к руководителям и их заместителям, членам коллегиальных исполнительных органов кредитных, страховых и микрофинансовых организаций, НПФ, управляющих компаниях инвестфондов, ПИФ и НПФ, а также к их собственникам. При этом уточняется круг лиц, негативный опыт деятельности которых учитывается при оценке деловой репутации. Причем прямо указывается, что в случае банкротства финорганизации деловая репутация ее собственников признается неудовлетворительной, пояснял ранее РИА Новости соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А перечень оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной дополнен новыми критериями. К их числу будет относиться привлечение оцениваемого лица к административной или уголовной ответственности за правонарушения или преступления, связанные с осуществлением поднадзорной Банку России деятельности без соответствующей лицензии, незаконной выдачей потребительских кредитов, организацией финансовых пирамид. Введен ряд критериев, связанных с причастностью оцениваемого лица к экстремистской деятельности или терроризму, с блокировкой его денежных средств или имущества в рамках противодействия финансированию терроризма, с созданием препятствий с его стороны проведению проверок в соответствии с антиотмывочным законодательством, либо неисполнением соответствующих предписаний ЦБ. Кроме того, устанавливается запрет на передачу функций единоличного исполнительного органа финансовой организации нескольким лицам, действующим совместно, и на образование в финорганизации нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962991964.html
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экономика, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Госдума приняла в I чтении закон о требованиях к руководству финорганизаций

Госдума в I чтении ужесточила требования к репутации руководства финорганизаций

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц финансовых организаций.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. В нем актуализируются требования к деловой репутации, предъявляемые к руководителям и их заместителям, членам коллегиальных исполнительных органов кредитных, страховых и микрофинансовых организаций, НПФ, управляющих компаниях инвестфондов, ПИФ и НПФ, а также к их собственникам.
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При этом уточняется круг лиц, негативный опыт деятельности которых учитывается при оценке деловой репутации. Причем прямо указывается, что в случае банкротства финорганизации деловая репутация ее собственников признается неудовлетворительной, пояснял ранее РИА Новости соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
А перечень оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной дополнен новыми критериями. К их числу будет относиться привлечение оцениваемого лица к административной или уголовной ответственности за правонарушения или преступления, связанные с осуществлением поднадзорной Банку России деятельности без соответствующей лицензии, незаконной выдачей потребительских кредитов, организацией финансовых пирамид.
Введен ряд критериев, связанных с причастностью оцениваемого лица к экстремистской деятельности или терроризму, с блокировкой его денежных средств или имущества в рамках противодействия финансированию терроризма, с созданием препятствий с его стороны проведению проверок в соответствии с антиотмывочным законодательством, либо неисполнением соответствующих предписаний ЦБ.
Кроме того, устанавливается запрет на передачу функций единоличного исполнительного органа финансовой организации нескольким лицам, действующим совместно, и на образование в финорганизации нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.
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