https://ria.ru/20240730/zakonotvorchestvo-1962995705.html

Госдума приняла в I чтении закон о требованиях к руководству финорганизаций

Госдума приняла в I чтении закон о требованиях к руководству финорганизаций - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла в I чтении закон о требованиях к руководству финорганизаций

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц финансовых организаций. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:31

2024-07-30T18:31

2024-07-30T18:31

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц финансовых организаций. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. В нем актуализируются требования к деловой репутации, предъявляемые к руководителям и их заместителям, членам коллегиальных исполнительных органов кредитных, страховых и микрофинансовых организаций, НПФ, управляющих компаниях инвестфондов, ПИФ и НПФ, а также к их собственникам. При этом уточняется круг лиц, негативный опыт деятельности которых учитывается при оценке деловой репутации. Причем прямо указывается, что в случае банкротства финорганизации деловая репутация ее собственников признается неудовлетворительной, пояснял ранее РИА Новости соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А перечень оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной дополнен новыми критериями. К их числу будет относиться привлечение оцениваемого лица к административной или уголовной ответственности за правонарушения или преступления, связанные с осуществлением поднадзорной Банку России деятельности без соответствующей лицензии, незаконной выдачей потребительских кредитов, организацией финансовых пирамид. Введен ряд критериев, связанных с причастностью оцениваемого лица к экстремистской деятельности или терроризму, с блокировкой его денежных средств или имущества в рамках противодействия финансированию терроризма, с созданием препятствий с его стороны проведению проверок в соответствии с антиотмывочным законодательством, либо неисполнением соответствующих предписаний ЦБ. Кроме того, устанавливается запрет на передачу функций единоличного исполнительного органа финансовой организации нескольким лицам, действующим совместно, и на образование в финорганизации нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962991964.html

https://ria.ru/20240521/perevody-1947412356.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)