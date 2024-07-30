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Госдума во II чтении одобрила запрет продажи энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 30.07.2024
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15:46 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/zakonotvorchestvo-1962950460.html
Госдума во II чтении одобрила запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
Госдума во II чтении одобрила запрет продажи энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума во II чтении одобрила запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Третье... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:46
2024-07-30T15:46
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
таможенный союз
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Третье чтение запланировано на 31 июля. "Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами - они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поэтому на территории всей страны вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, а регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, пояснил он. Законопроект с 1 марта 2025 года запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические). Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, по аналогии с алкоголем законопроект обязывает продавцов отказывать покупателю в продаже таких напитков, если у него будут сомнения относительно возраста покупателя, а тот не представит документ, подтверждающий возраст. Перечень таких документов определит орган, уполномоченный правительством. Помимо этого, закрепляется право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами также могут ограничить время и места продажи таких напитков. Исполнительные органы власти субъектов РФ будут вправе ограничивать их продажу в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Подобные ограничения они смогут вводить и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Контролировать соблюдение таких запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов. Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" используется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В регламенте под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).
https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, таможенный союз
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Таможенный союз
Госдума во II чтении одобрила запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

ГД во II чтении приняла закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Третье чтение запланировано на 31 июля.
"Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами - они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поэтому на территории всей страны вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, а регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, пояснил он.
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Законопроект с 1 марта 2025 года запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические). Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Кроме того, по аналогии с алкоголем законопроект обязывает продавцов отказывать покупателю в продаже таких напитков, если у него будут сомнения относительно возраста покупателя, а тот не представит документ, подтверждающий возраст. Перечень таких документов определит орган, уполномоченный правительством.
Помимо этого, закрепляется право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами также могут ограничить время и места продажи таких напитков.
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Исполнительные органы власти субъектов РФ будут вправе ограничивать их продажу в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Подобные ограничения они смогут вводить и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Контролировать соблюдение таких запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов.
Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" используется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В регламенте под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).
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