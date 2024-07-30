https://ria.ru/20240730/zakon-1962841399.html

Госдума планирует принять закон о запрете треш-стримов

Госдума планирует принять закон о запрете треш-стримов - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума планирует принять закон о запрете треш-стримов

Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть и принять законы о запрете треш-стримов и запрете продажи энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:21

2024-07-30T08:21

2024-07-30T08:29

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть и принять законы о запрете треш-стримов и запрете продажи энергетических напитков детям, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Сегодня в повестке Государственной Думы два важных закона, которые мы с вами обсуждали: О запрете треш-стримов… О запрете продажи энергетических напитков детям. Планируем сегодня принять эти решения", - написал Володин. Спикер Госдумы напомнил, что законопроект о запрете треш-стримов предусматривает отнесение их к информации, запрещенной к распространению, обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление, для организаторов и участников треш-стримов введение штрафов до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций, факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса. "Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Кроме того, регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, — речь идёт о возможности ограничивать место и время продажи", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240131/strim-1924517145.html

https://ria.ru/20240525/kriminal-1948097178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф