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Госдума планирует принять закон о запрете треш-стримов - РИА Новости, 30.07.2024
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08:21 30.07.2024 (обновлено: 08:29 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/zakon-1962841399.html
Госдума планирует принять закон о запрете треш-стримов
Госдума планирует принять закон о запрете треш-стримов - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума планирует принять закон о запрете треш-стримов
Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть и принять законы о запрете треш-стримов и запрете продажи энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:21
2024-07-30T08:29
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть и принять законы о запрете треш-стримов и запрете продажи энергетических напитков детям, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Сегодня в повестке Государственной Думы два важных закона, которые мы с вами обсуждали: О запрете треш-стримов… О запрете продажи энергетических напитков детям. Планируем сегодня принять эти решения", - написал Володин. Спикер Госдумы напомнил, что законопроект о запрете треш-стримов предусматривает отнесение их к информации, запрещенной к распространению, обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление, для организаторов и участников треш-стримов введение штрафов до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций, факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса. "Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Кроме того, регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, — речь идёт о возможности ограничивать место и время продажи", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240131/strim-1924517145.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума планирует принять закон о запрете треш-стримов

Володин: Госдума во вторник планирует принять закон о запрете треш-стримов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть и принять законы о запрете треш-стримов и запрете продажи энергетических напитков детям, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Сегодня в повестке Государственной Думы два важных закона, которые мы с вами обсуждали: О запрете треш-стримов… О запрете продажи энергетических напитков детям. Планируем сегодня принять эти решения", - написал Володин.
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Спикер Госдумы напомнил, что законопроект о запрете треш-стримов предусматривает отнесение их к информации, запрещенной к распространению, обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление, для организаторов и участников треш-стримов введение штрафов до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций, факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса.
"Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Кроме того, регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, — речь идёт о возможности ограничивать место и время продажи", - подчеркнул он.
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