Госдума планирует принять закон о запрете треш-стримов
Володин: Госдума во вторник планирует принять закон о запрете треш-стримов
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть и принять законы о запрете треш-стримов и запрете продажи энергетических напитков детям, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Сегодня в повестке Государственной Думы два важных закона, которые мы с вами обсуждали: О запрете треш-стримов… О запрете продажи энергетических напитков детям. Планируем сегодня принять эти решения", - написал Володин.
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Спикер Госдумы напомнил, что законопроект о запрете треш-стримов предусматривает отнесение их к информации, запрещенной к распространению, обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление, для организаторов и участников треш-стримов введение штрафов до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций, факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса.
"Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Кроме того, регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, — речь идёт о возможности ограничивать место и время продажи", - подчеркнул он.