В ВСУ мобилизовали осужденных за тяжкие преступления, пишут СМИ
"Страна": треть мобилизованных в ВСУ заключенных осуждены за тяжкие преступления
© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Треть подписавших контракт с ВСУ заключенных были осуждены за тяжкие преступления, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в тюремной системе страны.
"Треть согласившихся служить в ВСУ получили срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Кроме того, журналисты пообщались с несколькими бывшими заключенными, вступившими в ряды ВСУ. Новобранцы рассказали журналистам о нескольких случаях побегов из частей, а также угрозах, поступавших экс-осужденным со стороны командиров: в частности им угрожали расстрелом за попытку бегства с позиций или сдачи в плен.
Ранее министерство юстиции Украины заявило, что женщин-заключенных начали набирать в украинские войска, семь из них уже заключили первые контракты с ВСУ в обмен на освобождение.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных в ВСУ заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области. Они были вооружены.
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