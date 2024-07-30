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В ВСУ мобилизовали осужденных за тяжкие преступления, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
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В ВСУ мобилизовали осужденных за тяжкие преступления, пишут СМИ
В ВСУ мобилизовали осужденных за тяжкие преступления, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
В ВСУ мобилизовали осужденных за тяжкие преступления, пишут СМИ
Треть подписавших контракт с ВСУ заключенных были осуждены за тяжкие преступления, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в тюремной... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:03
2024-07-30T23:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
денис малюська
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Треть подписавших контракт с ВСУ заключенных были осуждены за тяжкие преступления, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в тюремной системе страны. "Треть согласившихся служить в ВСУ получили срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Кроме того, журналисты пообщались с несколькими бывшими заключенными, вступившими в ряды ВСУ. Новобранцы рассказали журналистам о нескольких случаях побегов из частей, а также угрозах, поступавших экс-осужденным со стороны командиров: в частности им угрожали расстрелом за попытку бегства с позиций или сдачи в плен. Ранее министерство юстиции Украины заявило, что женщин-заключенных начали набирать в украинские войска, семь из них уже заключили первые контракты с ВСУ в обмен на освобождение. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных в ВСУ заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области. Они были вооружены.
https://ria.ru/20240730/mobilizatsija-1962971278.html
https://ria.ru/20240723/rada-1961513734.html
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в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины
В ВСУ мобилизовали осужденных за тяжкие преступления, пишут СМИ

"Страна": треть мобилизованных в ВСУ заключенных осуждены за тяжкие преступления

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Треть подписавших контракт с ВСУ заключенных были осуждены за тяжкие преступления, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в тюремной системе страны.
"Треть согласившихся служить в ВСУ получили срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Кроме того, журналисты пообщались с несколькими бывшими заключенными, вступившими в ряды ВСУ. Новобранцы рассказали журналистам о нескольких случаях побегов из частей, а также угрозах, поступавших экс-осужденным со стороны командиров: в частности им угрожали расстрелом за попытку бегства с позиций или сдачи в плен.
Ранее министерство юстиции Украины заявило, что женщин-заключенных начали набирать в украинские войска, семь из них уже заключили первые контракты с ВСУ в обмен на освобождение.
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В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области. Они были вооружены.
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