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Жителя ЛНР задержали за финансирование боевиков "Азова"* - РИА Новости, 30.07.2024
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16:09 30.07.2024 (обновлено: 16:49 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/zaderzhanie-1962958532.html
Жителя ЛНР задержали за финансирование боевиков "Азова"*
Жителя ЛНР задержали за финансирование боевиков "Азова"* - РИА Новости, 30.07.2024
Жителя ЛНР задержали за финансирование боевиков "Азова"*
Жителя ЛНР задержали на территории республики за финансирование боевиков запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов"*, сообщила... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:09
2024-07-30T16:49
происшествия
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. Жителя ЛНР задержали на территории республики за финансирование боевиков запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следственными органами СК России по Луганской Народной Республике на основании материалов республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)" - сообщила Марковская. Следствие установило, что подозреваемый в октябре 2023 года неоднократно осуществлял переводы денежных средств через мобильную банковскую платформу на лицевые счета участникам "Азова"*. "Фигурант был задержан в Луганске по месту жительства. Следователем организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - пояснила Марковская.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html
россия
луганская народная республика
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происшествия, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя ЛНР задержали за финансирование боевиков "Азова"*

СК завел уголовное дело против жителя ЛНР за финансирование боевиков "Азова"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. Жителя ЛНР задержали на территории республики за финансирование боевиков запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Следственными органами СК России по Луганской Народной Республике на основании материалов республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)" - сообщила Марковская.
Следствие установило, что подозреваемый в октябре 2023 года неоднократно осуществлял переводы денежных средств через мобильную банковскую платформу на лицевые счета участникам "Азова"*.
"Фигурант был задержан в Луганске по месту жительства. Следователем организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - пояснила Марковская.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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