https://ria.ru/20240730/zaderzhanie-1962958532.html

Жителя ЛНР задержали за финансирование боевиков "Азова"*

Жителя ЛНР задержали за финансирование боевиков "Азова"* - РИА Новости, 30.07.2024

Жителя ЛНР задержали за финансирование боевиков "Азова"*

Жителя ЛНР задержали на территории республики за финансирование боевиков запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов"*, сообщила... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:09

2024-07-30T16:09

2024-07-30T16:49

происшествия

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. Жителя ЛНР задержали на территории республики за финансирование боевиков запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следственными органами СК России по Луганской Народной Республике на основании материалов республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)" - сообщила Марковская. Следствие установило, что подозреваемый в октябре 2023 года неоднократно осуществлял переводы денежных средств через мобильную банковскую платформу на лицевые счета участникам "Азова"*. "Фигурант был задержан в Луганске по месту жительства. Следователем организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - пояснила Марковская.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html

россия

луганская народная республика

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происшествия, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)