https://ria.ru/20240730/yarmarka-festival-1962889285.html

Девять регионов СКФО приняли участие в книжном фестивале во Владикавказе

Девять регионов СКФО приняли участие в книжном фестивале во Владикавказе - РИА Новости, 30.07.2024

Девять регионов СКФО приняли участие в книжном фестивале во Владикавказе

Во Владикавказе завершилась Книжная ярмарка-фестиваль "100-летие: от А до Я"; на протяжении трех дней она была площадкой, которая объединила книголюбов и... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:31

2024-07-30T12:31

2024-07-30T12:31

республика северная осетия - алания

владикавказ

россия

москва

мариинский театр

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Во Владикавказе завершилась Книжная ярмарка-фестиваль "100-летие: от А до Я"; на протяжении трех дней она была площадкой, которая объединила книголюбов и издателей из девяти регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также Москвы и Южной Осетии, сообщает пресс-служба правительства Республики Северная Осетия (РСО) – Алания. Мероприятие организовано комитетом по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания и приуроченная к 100-летию образования республики, 250-летию присоединения Осетии к России и 240-летию со дня основания Владикавказа. В рамках ярмарки прошла встреча-дискуссия на тему "Век цифры. Будущее печатной книги: жизнь или забвение?", в которой приняли участие заместитель председателя правительства РСО-Алания Александр Реутов, директор Национальной научной библиотеки Ирина Хайманова, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев. Модератором дискуссии выступила заместитель председателя комитета по печати РСО-Алания Мадина Габалова, говорится в сообщении. "Мероприятие приурочено к 100-летию образования нашей республики. И данная ярмарка созвучна с этой датой. Северная Осетия всегда была читающей, и 100 лет назад, и сейчас. Уверен, множество книг, которые сегодня представлены здесь, найдут своих читателей," – сказал Реутов, слова которого приводит пресс-служба. Участники мероприятия также провели презентации своих издательств. Кроме того, в течение трех дней проходили мастер-классы с литературными авторами, показы художественных и анимационных фильмов, дублированных на осетинский язык, беседы с военными корреспондентами, музыкальные и театральные номера, поэтические выступления и викторины. Так, были проведены мастер-классы по кавказской фантастике молодого многообещающего автора из Дагестана, плетению национальной тесьмы, встреча с артистами филиала Мариинского театра и Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева, а также научная лекция по внедрению искусственного интеллекта в издательское дело. В ходе фестиваля на экране были также показаны хиты осетинского кинематографа за последние два года - "Полковник Ксанти" и "Семь черных бумаг", сопровождаемые встречами со съемочными группами. У гостей фестиваля была возможность присоединиться к литературным дискуссиям, лично задать вопросы авторам книг о процессе и тонкостях написания художественных и научных произведений, рассказали в пресс-службе. "Мы отмечаем три знаменательные для Осетии даты, но и в будущие годы мы хотим делать подобные ярмарки-фестивали якорными летними книжными событиями," – подчеркнула Габалова, слова которой приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240716/mishustin-1959994841.html

https://ria.ru/20240114/poezd-1921262014.html

https://ria.ru/20230616/stroitelstvo-1878750865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владикавказ, россия, москва, мариинский театр