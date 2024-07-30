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В Хиросиме испугались растущей зависимости Японии от ядерного оружия США - РИА Новости, 30.07.2024
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07:16 30.07.2024 (обновлено: 07:34 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/yaponiya-1962837458.html
В Хиросиме испугались растущей зависимости Японии от ядерного оружия США
В Хиросиме испугались растущей зависимости Японии от ядерного оружия США - РИА Новости, 30.07.2024
В Хиросиме испугались растущей зависимости Японии от ядерного оружия США
Губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки выразил обеспокоенность нацеленностью США и Японии на укрепление расширенного сдерживания, отметив, что... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:16
2024-07-30T07:34
в мире
сша
япония
хиросима (префектура)
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки выразил обеспокоенность нацеленностью США и Японии на укрепление расширенного сдерживания, отметив, что это "повышает зависимость от ядерного оружия" и "увеличивает риски его применения". "Я глубоко обеспокоен ростом зависимости от ядерного оружия… Это может привести к росту рисков применения ядерного оружия", - приводит агентство Киодо слова губернатора в ходе пресс-конференции во вторник. Агентство отмечает, что Юдзаки также подчеркнул необходимость усилий по постепенному ядерному разоружению не только со стороны США, но и других стран, представляющих угрозу безопасности Японии, таких как Китай и Северная Корея. В воскресенье в Токио прошла первая министерская встреча по расширенному сдерживанию, которое подразумевает включение под "ядерный зонтик" США помимо Японии таких стран, как Южная Корея, Филиппины и Австралия. По итогам встречи стороны договорились продолжить обсуждение расширенного сдерживания на различных уровнях, включая министерские встречи.
https://ria.ru/20240729/ssha-1962664663.html
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сша
япония
хиросима (префектура)
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в мире, сша, япония, хиросима (префектура)
В мире, США, Япония, Хиросима (префектура)
В Хиросиме испугались растущей зависимости Японии от ядерного оружия США

Губернатор Хиросимы выразил беспокойство из-за роста зависимости от ЯО США

© РИА Новости / Ксения НакаАтомный купол в Хиросиме
Атомный купол в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Ксения Нака
Атомный купол в Хиросиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки выразил обеспокоенность нацеленностью США и Японии на укрепление расширенного сдерживания, отметив, что это "повышает зависимость от ядерного оружия" и "увеличивает риски его применения".
"Я глубоко обеспокоен ростом зависимости от ядерного оружия… Это может привести к росту рисков применения ядерного оружия", - приводит агентство Киодо слова губернатора в ходе пресс-конференции во вторник.
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Агентство отмечает, что Юдзаки также подчеркнул необходимость усилий по постепенному ядерному разоружению не только со стороны США, но и других стран, представляющих угрозу безопасности Японии, таких как Китай и Северная Корея.
В воскресенье в Токио прошла первая министерская встреча по расширенному сдерживанию, которое подразумевает включение под "ядерный зонтик" США помимо Японии таких стран, как Южная Корея, Филиппины и Австралия. По итогам встречи стороны договорились продолжить обсуждение расширенного сдерживания на различных уровнях, включая министерские встречи.
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