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В Хиросиме испугались растущей зависимости Японии от ядерного оружия США
В Хиросиме испугались растущей зависимости Японии от ядерного оружия США - РИА Новости, 30.07.2024
В Хиросиме испугались растущей зависимости Японии от ядерного оружия США
Губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки выразил обеспокоенность нацеленностью США и Японии на укрепление расширенного сдерживания, отметив, что... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:16
2024-07-30T07:16
2024-07-30T07:34
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки выразил обеспокоенность нацеленностью США и Японии на укрепление расширенного сдерживания, отметив, что это "повышает зависимость от ядерного оружия" и "увеличивает риски его применения". "Я глубоко обеспокоен ростом зависимости от ядерного оружия… Это может привести к росту рисков применения ядерного оружия", - приводит агентство Киодо слова губернатора в ходе пресс-конференции во вторник. Агентство отмечает, что Юдзаки также подчеркнул необходимость усилий по постепенному ядерному разоружению не только со стороны США, но и других стран, представляющих угрозу безопасности Японии, таких как Китай и Северная Корея. В воскресенье в Токио прошла первая министерская встреча по расширенному сдерживанию, которое подразумевает включение под "ядерный зонтик" США помимо Японии таких стран, как Южная Корея, Филиппины и Австралия. По итогам встречи стороны договорились продолжить обсуждение расширенного сдерживания на различных уровнях, включая министерские встречи.
https://ria.ru/20240729/ssha-1962664663.html
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в мире, сша, япония, хиросима (префектура)
В мире, США, Япония, Хиросима (префектура)
В Хиросиме испугались растущей зависимости Японии от ядерного оружия США
Губернатор Хиросимы выразил беспокойство из-за роста зависимости от ЯО США