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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне - РИА Новости, 30.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне

Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:56

2024-07-30T20:56

2024-07-30T20:56

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах на окраине Харькова и в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьков, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф