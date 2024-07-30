ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов, включая кассетные
Кассетный боеприпас. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 15.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном представительства.
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Кроме того, ВСУ с 17.10 по 18.20 выпустили девять снарядов того же калибра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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