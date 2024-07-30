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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 30.07.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:20
2024-07-30T15:20
2024-07-30T15:20
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ в 13.40 выпустили по Никитовскому району Горловки два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько сообщил, что в поселке шахты "19/20" в Никитовском районе в результате обстрела пострадала мирная жительница. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки