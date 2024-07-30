https://ria.ru/20240730/vsu-1962893314.html

ВСУ за сутки выпустили более 80 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 80 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2024

ВСУ за сутки выпустили более 80 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 80 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:38

2024-07-30T12:38

2024-07-30T12:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 80 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 29 июля по девяти районам Белгородской области было выпущено 84 снаряда, а также зафиксированы атаки с использованием 36 беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях, двух социальных объектах и 5 автомобилях. "Над Алексеевским городским округом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа… В Борисовском районе в селе Никитское осуществлена атака с помощью одного беспилотника… В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, также с двух беспилотников сброшены взрывные устройства", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородской районе по 7 населенным пунктам выпущено 23 боеприпаса и 7 дронов. В Валуйском городском округе 6 населенных пунктов подверглись обстрелам 13 снарядами и атакам 8 беспилотников. По данным главы региона, в Грайворонском горокруге по селу Козинка выпущен один FPV-дрон и 3 артснаряда. В Краснояружском районе по 4 населенным пунктам выпущено 8 беспилотников и 9 боеприпасов. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Новая Таволжанка, Терезовка, Нежеголь, Зиборовка, хуторам Балки, Марьино и Мухин выпущено 28 снарядов в ходе 5 обстрелов, 4 БПЛА, а также с двух беспилотников сброшены два взрывных устройства… Над Яковлевским городским округом нашей системой ПВО сбит один беспилотник самолетного типа", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240730/povrezhdeniya-1962839768.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, происшествия