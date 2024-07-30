ВСУ за сутки выпустили более 80 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 80 снарядов
Последствия атаки беспилотников. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 80 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 29 июля по девяти районам Белгородской области было выпущено 84 снаряда, а также зафиксированы атаки с использованием 36 беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях, двух социальных объектах и 5 автомобилях.
"Над Алексеевским городским округом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа… В Борисовском районе в селе Никитское осуществлена атака с помощью одного беспилотника… В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, также с двух беспилотников сброшены взрывные устройства", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородской районе по 7 населенным пунктам выпущено 23 боеприпаса и 7 дронов. В Валуйском городском округе 6 населенных пунктов подверглись обстрелам 13 снарядами и атакам 8 беспилотников. По данным главы региона, в Грайворонском горокруге по селу Козинка выпущен один FPV-дрон и 3 артснаряда. В Краснояружском районе по 4 населенным пунктам выпущено 8 беспилотников и 9 боеприпасов.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Новая Таволжанка, Терезовка, Нежеголь, Зиборовка, хуторам Балки, Марьино и Мухин выпущено 28 снарядов в ходе 5 обстрелов, 4 БПЛА, а также с двух беспилотников сброшены два взрывных устройства… Над Яковлевским городским округом нашей системой ПВО сбит один беспилотник самолетного типа", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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