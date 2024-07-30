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ВОЗ сообщила о необычных изменениях в Европе из-за России - РИА Новости, 30.07.2024
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13:54 30.07.2024 (обновлено: 14:42 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/voz-1962920754.html
ВОЗ сообщила о необычных изменениях в Европе из-за России
ВОЗ сообщила о необычных изменениях в Европе из-за России - РИА Новости, 30.07.2024
ВОЗ сообщила о необычных изменениях в Европе из-за России
В Европе снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу, сообщает Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:54
2024-07-30T14:42
россия
европа
турция
татьяна голикова
воз
в мире
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Европе снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу, сообщает Всемирная организация здравоохранения."Хотя регион в целом, судя по всему, движется к достижению цели по снижению употребления алкоголя на душу населения, это в первую очередь связано со значительным сокращением его потребления в нескольких наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина, где были приняты решительные меры по повышению акцизов на алкоголь и ограничению его доступности", — говорится в докладе организации.Как указали в публикации ВОЗ, Европа все еще остается самым пьющим регионом мира, даже несмотря на снижение с 2010 года потребления алкоголя на десять процентов: каждый европеец старше 18 лет в среднем потребляет 9,2 литра чистого спирта в год.Специалисты также отметили, что европейские мужчины выпивают спиртного больше женщин в четыре раза: 14,9 против четырех литров спирта в год.Вице-премьер России Татьяна Голикова 24 июля заявляла, что потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день.
https://ria.ru/20240706/kriminal-1957843466.html
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россия, европа, турция, татьяна голикова, воз, в мире
Россия, Европа, Турция, Татьяна Голикова, ВОЗ, В мире
ВОЗ сообщила о необычных изменениях в Европе из-за России

ВОЗ: в Европе снизилось потребление алкоголя за счет России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Европе снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
«
"Хотя регион в целом, судя по всему, движется к достижению цели по снижению употребления алкоголя на душу населения, это в первую очередь связано со значительным сокращением его потребления в нескольких наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина, где были приняты решительные меры по повышению акцизов на алкоголь и ограничению его доступности", — говорится в докладе организации.
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Как указали в публикации ВОЗ, Европа все еще остается самым пьющим регионом мира, даже несмотря на снижение с 2010 года потребления алкоголя на десять процентов: каждый европеец старше 18 лет в среднем потребляет 9,2 литра чистого спирта в год.
Специалисты также отметили, что европейские мужчины выпивают спиртного больше женщин в четыре раза: 14,9 против четырех литров спирта в год.
Вице-премьер России Татьяна Голикова 24 июля заявляла, что потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день.
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