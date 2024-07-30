ВОЗ сообщила о необычных изменениях в Европе из-за России
ВОЗ: в Европе снизилось потребление алкоголя за счет России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Европе снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
«
"Хотя регион в целом, судя по всему, движется к достижению цели по снижению употребления алкоголя на душу населения, это в первую очередь связано со значительным сокращением его потребления в нескольких наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина, где были приняты решительные меры по повышению акцизов на алкоголь и ограничению его доступности", — говорится в докладе организации.
Как указали в публикации ВОЗ, Европа все еще остается самым пьющим регионом мира, даже несмотря на снижение с 2010 года потребления алкоголя на десять процентов: каждый европеец старше 18 лет в среднем потребляет 9,2 литра чистого спирта в год.
Специалисты также отметили, что европейские мужчины выпивают спиртного больше женщин в четыре раза: 14,9 против четырех литров спирта в год.
Вице-премьер России Татьяна Голикова 24 июля заявляла, что потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день.
Врач предупредил об опасности алкоголя на пляже
27 июля, 03:11