https://ria.ru/20240730/voz-1962920754.html

ВОЗ сообщила о необычных изменениях в Европе из-за России

ВОЗ сообщила о необычных изменениях в Европе из-за России - РИА Новости, 30.07.2024

ВОЗ сообщила о необычных изменениях в Европе из-за России

В Европе снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу, сообщает Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:54

2024-07-30T13:54

2024-07-30T14:42

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Европе снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу, сообщает Всемирная организация здравоохранения."Хотя регион в целом, судя по всему, движется к достижению цели по снижению употребления алкоголя на душу населения, это в первую очередь связано со значительным сокращением его потребления в нескольких наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина, где были приняты решительные меры по повышению акцизов на алкоголь и ограничению его доступности", — говорится в докладе организации.Как указали в публикации ВОЗ, Европа все еще остается самым пьющим регионом мира, даже несмотря на снижение с 2010 года потребления алкоголя на десять процентов: каждый европеец старше 18 лет в среднем потребляет 9,2 литра чистого спирта в год.Специалисты также отметили, что европейские мужчины выпивают спиртного больше женщин в четыре раза: 14,9 против четырех литров спирта в год.Вице-премьер России Татьяна Голикова 24 июля заявляла, что потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день.

https://ria.ru/20240706/kriminal-1957843466.html

https://ria.ru/20240727/vrach-1962311981.html

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европа

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россия, европа, турция, татьяна голикова, воз, в мире