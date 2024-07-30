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Военкоры РИА Новости стали лауреатами конкурса СК для СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
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15:13 30.07.2024 (обновлено: 16:30 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/voenkory-1962941889.html
Военкоры РИА Новости стали лауреатами конкурса СК для СМИ
Военкоры РИА Новости стали лауреатами конкурса СК для СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
Военкоры РИА Новости стали лауреатами конкурса СК для СМИ
Военкоры РИА Новости Иван Зуев, Максим Романенко и Олеся Потапова стали лауреатами ежегодного конкурса Следственного комитета России для СМИ в номинации "Лучшая РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:13
2024-07-30T16:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
снг
миа "россия сегодня"
риа новости
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Военкоры РИА Новости Иван Зуев, Максим Романенко и Олеся Потапова стали лауреатами ежегодного конкурса Следственного комитета России для СМИ в номинации "Лучшая работа по освещению деятельности Следственного комитета в ходе специальной военной операции", сообщается на сайте СК РФ. "Лучшая работа по освещению деятельности Следственного комитета в ходе специальной военной операции... II место - корреспондент дипломатической редакции... МИА "Россия сегодня" Зуев Иван Михайлович, корреспондент дипломатической редакции ... МИА "Россия сегодня" Романенко Максим Викторович, специальный корреспондент Редакции СНГ и Балтии... (МИА "Россия сегодня") Потапова Олеся Сергеевна", - говорится в сообщении.
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Россия, Следственный комитет России (СК РФ), СНГ, МИА "Россия сегодня", РИА Новости
Военкоры РИА Новости стали лауреатами конкурса СК для СМИ

Военкоры РИА Новости Зуев, Романенко и Потапова стали лауреатами конкурса СК

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Военкоры РИА Новости Иван Зуев, Максим Романенко и Олеся Потапова стали лауреатами ежегодного конкурса Следственного комитета России для СМИ в номинации "Лучшая работа по освещению деятельности Следственного комитета в ходе специальной военной операции", сообщается на сайте СК РФ.
"Лучшая работа по освещению деятельности Следственного комитета в ходе специальной военной операции... II место - корреспондент дипломатической редакции... МИА "Россия сегодня" Зуев Иван Михайлович, корреспондент дипломатической редакции ... МИА "Россия сегодня" Романенко Максим Викторович, специальный корреспондент Редакции СНГ и Балтии... (МИА "Россия сегодня") Потапова Олеся Сергеевна", - говорится в сообщении.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР Олеся Потапова во время вручения премии По зову женского сердца в номинации Голос правды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Собкора РИА Новости Олесю Потапову наградили за освещение событий СВО
5 марта, 13:35
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СНГМИА "Россия сегодня"РИА Новости
 
 
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