https://ria.ru/20240730/voenkory-1962941889.html

Военкоры РИА Новости стали лауреатами конкурса СК для СМИ

Военкоры РИА Новости стали лауреатами конкурса СК для СМИ - РИА Новости, 30.07.2024

Военкоры РИА Новости стали лауреатами конкурса СК для СМИ

Военкоры РИА Новости Иван Зуев, Максим Романенко и Олеся Потапова стали лауреатами ежегодного конкурса Следственного комитета России для СМИ в номинации "Лучшая РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:13

2024-07-30T15:13

2024-07-30T16:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

снг

миа "россия сегодня"

риа новости

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Военкоры РИА Новости Иван Зуев, Максим Романенко и Олеся Потапова стали лауреатами ежегодного конкурса Следственного комитета России для СМИ в номинации "Лучшая работа по освещению деятельности Следственного комитета в ходе специальной военной операции", сообщается на сайте СК РФ. "Лучшая работа по освещению деятельности Следственного комитета в ходе специальной военной операции... II место - корреспондент дипломатической редакции... МИА "Россия сегодня" Зуев Иван Михайлович, корреспондент дипломатической редакции ... МИА "Россия сегодня" Романенко Максим Викторович, специальный корреспондент Редакции СНГ и Балтии... (МИА "Россия сегодня") Потапова Олеся Сергеевна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240305/nagrada-1931204967.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), снг, миа "россия сегодня", риа новости