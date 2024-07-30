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Глава Ставрополья рассказал о реконструкции системы водоснабжения - РИА Новости, 30.07.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
22:24 30.07.2024 (обновлено: 22:29 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/vodosnabzhenie-1963039200.html
Глава Ставрополья рассказал о реконструкции системы водоснабжения
Глава Ставрополья рассказал о реконструкции системы водоснабжения - РИА Новости, 30.07.2024
Глава Ставрополья рассказал о реконструкции системы водоснабжения
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел очередную прямую линию с местными жителями в необычном формате: с анализа наиболее массовых обращений,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:24
2024-07-30T22:29
ставропольский край
общество
минеральные воды
владимир владимиров
ставрополькрайводоканал
ессентуки
ставрополь
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел очередную прямую линию с местными жителями в необычном формате: с анализа наиболее массовых обращений, поступивших за последний месяц, самая проблемная тема - сфера водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным Центра управления регионом, за этот период поступило 7 800 сообщений. Самой проблемной точкой стал Ипатовский округ – 1 350 жалоб, почти столько же обращений из Минеральных Вод. По 700 сообщений из Петровского и Предгорного муниципальных округов. Из Апанасенковского, Грачевского, Шпаковского округов, а также Ессентуков и Ставрополя поступило по 200-300 сообщений. Большая часть обращений были связаны с жалобами на водоснабжение. Владимиров рассказал о системных решениях, принятых по каждой территории в рамках работы созданного оперативного штаба. Так, будут реконструированы очистные сооружения водоснабжения в пяти территориях края, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм: в городе Ипатове, селе Дивном, станице Новотроицкой Изобильненского округа и поселке Затеречный Нефтекумского округа, а на очистных сооружениях у села Александрия Благодарненского округа обновят медленные фильтры. Здесь также проложат новый водопровод до промзоны города Благодарный. Также "Ставрополькрайводоканал" приступил к реализации проекта по капитальному ремонту подающего водовода от станицы Новотроицкая до города Изобильного. В результате стабильное водоснабжение получат 38 тысяч жителей округа. Увеличить объем воды, подаваемой на Минеральные Воды, поможет строительство двух артезианских скважин. Оно начнется в ближайшее время. В следующем году новые скважины также будут построены в Кировском округе. В 2023-2025 годах планируется выполнить строительство межпоселкового водовода в Предгорном округе. Завершить строительство планируется до конца 2025 года. Для улучшения водоснабжения Светлограда будут выделены средства на ремонт медленного фильтра на очистных сооружениях водоснабжения, затем будет начато проектирование реконструкции группового водопровода. Также будет отремонтирован подводящий водовод к селу Бешпагир. Ессентуки, где качество водоснабжения, критически зависит от состояния энергообъектов, войдут в план по модернизации систем энергоснабжения. "С 1970-х годов крупных вложений в систему водоснабжения края не было. С 2019 года мы начали системную модернизацию. Понятно, что завтра эта проблема полностью решена не будет. Проекты недешевые и не одного дня. Но работу ведем большую: в прошлом году 360 миллионов вложили в реконструкцию систем водоснабжения, в этом году - уже 7 миллиардов. Такого подхода будем придерживаться. Постепенно проблему решим", - цитирует пресс-служба Владимирова.
https://ria.ru/20240730/dorogi-1963028117.html
https://ria.ru/20240730/stavropole-1962870636.html
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общество, минеральные воды, владимир владимиров, ставрополькрайводоканал, ессентуки, ставрополь
Ставропольский край, Общество, Минеральные Воды, Владимир Владимиров, Ставрополькрайводоканал, Ессентуки, Ставрополь

Глава Ставрополья рассказал о реконструкции системы водоснабжения

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГорода России. Ставрополь
Города России. Ставрополь - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел очередную прямую линию с местными жителями в необычном формате: с анализа наиболее массовых обращений, поступивших за последний месяц, самая проблемная тема - сфера водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным Центра управления регионом, за этот период поступило 7 800 сообщений. Самой проблемной точкой стал Ипатовский округ – 1 350 жалоб, почти столько же обращений из Минеральных Вод. По 700 сообщений из Петровского и Предгорного муниципальных округов. Из Апанасенковского, Грачевского, Шпаковского округов, а также Ессентуков и Ставрополя поступило по 200-300 сообщений. Большая часть обращений были связаны с жалобами на водоснабжение.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Глава Ставрополья поручил привести в порядок местные дороги в двух округах
Вчера, 20:51
Владимиров рассказал о системных решениях, принятых по каждой территории в рамках работы созданного оперативного штаба.
Так, будут реконструированы очистные сооружения водоснабжения в пяти территориях края, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм: в городе Ипатове, селе Дивном, станице Новотроицкой Изобильненского округа и поселке Затеречный Нефтекумского округа, а на очистных сооружениях у села Александрия Благодарненского округа обновят медленные фильтры. Здесь также проложат новый водопровод до промзоны города Благодарный.
Также "Ставрополькрайводоканал" приступил к реализации проекта по капитальному ремонту подающего водовода от станицы Новотроицкая до города Изобильного. В результате стабильное водоснабжение получат 38 тысяч жителей округа.
Увеличить объем воды, подаваемой на Минеральные Воды, поможет строительство двух артезианских скважин. Оно начнется в ближайшее время. В следующем году новые скважины также будут построены в Кировском округе.
В 2023-2025 годах планируется выполнить строительство межпоселкового водовода в Предгорном округе. Завершить строительство планируется до конца 2025 года.
Для улучшения водоснабжения Светлограда будут выделены средства на ремонт медленного фильтра на очистных сооружениях водоснабжения, затем будет начато проектирование реконструкции группового водопровода. Также будет отремонтирован подводящий водовод к селу Бешпагир. Ессентуки, где качество водоснабжения, критически зависит от состояния энергообъектов, войдут в план по модернизации систем энергоснабжения.
"С 1970-х годов крупных вложений в систему водоснабжения края не было. С 2019 года мы начали системную модернизацию. Понятно, что завтра эта проблема полностью решена не будет. Проекты недешевые и не одного дня. Но работу ведем большую: в прошлом году 360 миллионов вложили в реконструкцию систем водоснабжения, в этом году - уже 7 миллиардов. Такого подхода будем придерживаться. Постепенно проблему решим", - цитирует пресс-служба Владимирова.
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Ставропольский крайОбществоМинеральные ВодыВладимир ВладимировСтаврополькрайводоканалЕссентукиСтаврополь
 
 
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