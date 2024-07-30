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МВД подтвердило выезд КамАЗа на "красный" на переезде под Волгоградом
МВД подтвердило выезд КамАЗа на "красный" на переезде под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
МВД подтвердило выезд КамАЗа на "красный" на переезде под Волгоградом
КамАЗ, который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, предварительно, выехал на красный сигнал светофора, сообщила пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:31
2024-07-30T10:31
2024-07-30T12:46
происшествия
авто
волгоградская область
котельниково
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 30 июл — РИА Новости. КамАЗ, который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, предварительно, выехал на красный сигнал светофора, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. "Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора", — уточнили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области, водителя большегруза госпитализировали в реанимацию областной больницы, он остается в тяжелом состоянии.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково грузовик на переезде столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 956 пассажиров. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 пострадавших госпитализировали, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html
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происшествия, авто, волгоградская область, котельниково, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Котельниково, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
МВД подтвердило выезд КамАЗа на "красный" на переезде под Волгоградом
МВД: КамАЗ, попавший в ДТП с поездом под Волгоградом, выехал на красный