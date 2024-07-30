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МВД подтвердило выезд КамАЗа на "красный" на переезде под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
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10:31 30.07.2024 (обновлено: 12:46 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/voditel-1962862493.html
МВД подтвердило выезд КамАЗа на "красный" на переезде под Волгоградом
МВД подтвердило выезд КамАЗа на "красный" на переезде под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
МВД подтвердило выезд КамАЗа на "красный" на переезде под Волгоградом
КамАЗ, который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, предварительно, выехал на красный сигнал светофора, сообщила пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:31
2024-07-30T12:46
происшествия
авто
волгоградская область
котельниково
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 30 июл — РИА Новости. КамАЗ, который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, предварительно, выехал на красный сигнал светофора, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. &quot;Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора&quot;, — уточнили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области, водителя большегруза госпитализировали в реанимацию областной больницы, он остается в тяжелом состоянии.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково грузовик на переезде столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 956 пассажиров. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 пострадавших госпитализировали, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html
волгоградская область
котельниково
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происшествия, авто, волгоградская область, котельниково, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Котельниково, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
МВД подтвердило выезд КамАЗа на "красный" на переезде под Волгоградом

МВД: КамАЗ, попавший в ДТП с поездом под Волгоградом, выехал на красный

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВагоны пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вагоны пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 июл — РИА Новости. КамАЗ, который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, предварительно, выехал на красный сигнал светофора, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
«

"Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора", — уточнили в ведомстве.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области, водителя большегруза госпитализировали в реанимацию областной больницы, он остается в тяжелом состоянии.
В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково грузовик на переезде столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 956 пассажиров. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 пострадавших госпитализировали, в том числе 15 детей.
Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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ПроисшествияАвтоВолгоградская областьКотельниковоКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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