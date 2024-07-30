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Посол в Венесуэле оценил возможность визита Мадуро в Россию

Посол в Венесуэле оценил возможность визита Мадуро в Россию - РИА Новости, 30.07.2024

Посол в Венесуэле оценил возможность визита Мадуро в Россию

Россия может стать одной из первых стран, куда президент Венесуэлы Николас Мадуро отправится с визитом после переизбрания, его будут ждать в РФ, заявил посол... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:38

2024-07-30T16:38

2024-07-30T16:59

россия

венесуэла

николас мадуро

политика

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия может стать одной из первых стран, куда президент Венесуэлы Николас Мадуро отправится с визитом после переизбрания, его будут ждать в РФ, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров."Как мне говорили местные высокопоставленные чиновники, одна из первых точек, куда намерен совершить свой визит Николас Мадуро после переизбрания, - это Россия. Поэтому будем ждать", - сказал Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Россия 24".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, венесуэла, николас мадуро, политика, выборы президента венесуэлы — 2024