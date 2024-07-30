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ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 30.07.2024
ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставило... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:10
2024-07-30T05:10
2024-07-30T07:54
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место дислокации.
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ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"