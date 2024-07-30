https://ria.ru/20240730/vertolety-1962829619.html

ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 30.07.2024

ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставило... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:10

2024-07-30T05:10

2024-07-30T07:54

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место дислокации.

https://ria.ru/20240729/svo-1962788052.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, безопасность