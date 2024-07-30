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ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 30.07.2024
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05:10 30.07.2024 (обновлено: 07:54 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/vertolety-1962829619.html
ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 30.07.2024
ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставило... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:10
2024-07-30T07:54
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ми-28нм
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место дислокации.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВКС нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Север", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место дислокации.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМи-28НМВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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