https://ria.ru/20240730/venesuela-1962985922.html
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота - РИА Новости, 30.07.2024
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Оппозиция Венесуэлы совершает в стране попытку госпереворота при поддержке Запада, власти призывают все стороны к диалогу, сообщил министр обороны Владимир... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:54
2024-07-30T17:54
2024-07-30T18:20
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
министерство обороны венесуэлы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962857488_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_c4bcb0ed6752b70f585bdc17179831c1.jpg
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы совершает в стране попытку госпереворота при поддержке Запада, власти призывают все стороны к диалогу, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес."Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников. Президент Николас Мадуро бросает вызов, чтобы остановить его, вместе с ним народ, выбравший его, вооруженные силы и демократические институты", - сказал министр."Мы снова нанесем поражение этому госперевороту", - добавил он.Падрино Лопес отметил, что это момент, когда нужно отдать честь народу, который на выборах мирно сделал свой выбор."Призываю все политические силы... чтобы они встали на путь демократии и конституции... (Мадуро) уже призвал к диалогу", - сказал министр.
https://ria.ru/20240730/besporyadki-1962987108.html
https://ria.ru/20240730/posol-1962980186.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962857488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0b0b3b7daa1e03e911a568c28086020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, министерство обороны венесуэлы
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Министерство обороны Венесуэлы
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Минобороны Венесуэлы: оппозиция совершает госпереворот при поддержке Запада