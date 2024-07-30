https://ria.ru/20240730/venesuela-1962985922.html

Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота

Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота - РИА Новости, 30.07.2024

Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота

Оппозиция Венесуэлы совершает в стране попытку госпереворота при поддержке Запада, власти призывают все стороны к диалогу, сообщил министр обороны Владимир... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:54

2024-07-30T17:54

2024-07-30T18:20

в мире

венесуэла

сша

николас мадуро

министерство обороны венесуэлы

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы совершает в стране попытку госпереворота при поддержке Запада, власти призывают все стороны к диалогу, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес."Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников. Президент Николас Мадуро бросает вызов, чтобы остановить его, вместе с ним народ, выбравший его, вооруженные силы и демократические институты", - сказал министр."Мы снова нанесем поражение этому госперевороту", - добавил он.Падрино Лопес отметил, что это момент, когда нужно отдать честь народу, который на выборах мирно сделал свой выбор."Призываю все политические силы... чтобы они встали на путь демократии и конституции... (Мадуро) уже призвал к диалогу", - сказал министр.

https://ria.ru/20240730/besporyadki-1962987108.html

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в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, министерство обороны венесуэлы