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Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота - РИА Новости, 30.07.2024
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17:54 30.07.2024 (обновлено: 18:20 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962985922.html
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота - РИА Новости, 30.07.2024
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Оппозиция Венесуэлы совершает в стране попытку госпереворота при поддержке Запада, власти призывают все стороны к диалогу, сообщил министр обороны Владимир... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:54
2024-07-30T18:20
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
министерство обороны венесуэлы
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы совершает в стране попытку госпереворота при поддержке Запада, власти призывают все стороны к диалогу, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес."Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников. Президент Николас Мадуро бросает вызов, чтобы остановить его, вместе с ним народ, выбравший его, вооруженные силы и демократические институты", - сказал министр."Мы снова нанесем поражение этому госперевороту", - добавил он.Падрино Лопес отметил, что это момент, когда нужно отдать честь народу, который на выборах мирно сделал свой выбор."Призываю все политические силы... чтобы они встали на путь демократии и конституции... (Мадуро) уже призвал к диалогу", - сказал министр.
https://ria.ru/20240730/besporyadki-1962987108.html
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в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, министерство обороны венесуэлы
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Министерство обороны Венесуэлы
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота

Минобороны Венесуэлы: оппозиция совершает госпереворот при поддержке Запада

© AP Photo / Jacinto OliverosАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Jacinto Oliveros
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы совершает в стране попытку госпереворота при поддержке Запада, власти призывают все стороны к диалогу, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес.
"Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников. Президент Николас Мадуро бросает вызов, чтобы остановить его, вместе с ним народ, выбравший его, вооруженные силы и демократические институты", - сказал министр.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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"Мы снова нанесем поражение этому госперевороту", - добавил он.
Падрино Лопес отметил, что это момент, когда нужно отдать честь народу, который на выборах мирно сделал свой выбор.
"Призываю все политические силы... чтобы они встали на путь демократии и конституции... (Мадуро) уже призвал к диалогу", - сказал министр.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроМинистерство обороны Венесуэлы
 
 
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