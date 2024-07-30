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В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков - РИА Новости, 30.07.2024
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08:54 30.07.2024 (обновлено: 10:30 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962844194.html
В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков
В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков - РИА Новости, 30.07.2024
В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков
Во время протестов в Венесуэле задержали по меньшей мере 15 человек за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия, сообщил генпрокурор страны... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:54
2024-07-30T10:30
в мире
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Во время протестов в Венесуэле задержали по меньшей мере 15 человек за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб в X."Эти действия затронули штаб-квартиру Единой социалистической партии Венесуэлы, расположенную в (городе. — Прим. ред.) Эль-Тигре в муниципалитете Симон-Родригес", — написал он.Генпрокурор уточнил, что девять человек, включая 15-летнего подростка, задержали "при совершении актов вандализма и поджоге партийных штаб-квартир", когда там находились люди.Позднее Сааб также сообщил о задержании еще шести человек, трое из которых руководили протестами "с целью дестабилизировать" ситуацию. У них изъяли бензин, несколько коктейлей Молотова, ножи и камни.В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html
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Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе
Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе
2024-07-30T08:54
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Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе
Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе
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в мире, венесуэла, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Выборы президента Венесуэлы — 2024
В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков

В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков за акты вандализма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Во время протестов в Венесуэле задержали по меньшей мере 15 человек за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб в X.
"Эти действия затронули штаб-квартиру Единой социалистической партии Венесуэлы, расположенную в (городе. — Прим. ред.) Эль-Тигре в муниципалитете Симон-Родригес", — написал он.
Генпрокурор уточнил, что девять человек, включая 15-летнего подростка, задержали "при совершении актов вандализма и поджоге партийных штаб-квартир", когда там находились люди.
Позднее Сааб также сообщил о задержании еще шести человек, трое из которых руководили протестами "с целью дестабилизировать" ситуацию.
© AP Photo / Fernando VergaraСотрудники полиции во время протестов в Каракасе, Венесуэла
Сотрудники полиции во время протестов в Каракасе, Венесуэла
Сотрудники полиции во время протестов в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Fernando Vergara
1 из 5
© РИА НовостиПротесты в Каракасе
Протесты в Каракасе
Протесты в Каракасе
© РИА Новости
2 из 5
© AP Photo / Matias DelacroixСтолкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 5
© AP Photo / Matias DelacroixСтолкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 5
© РИА НовостиПротестующие в Каракасе после выборов президента
Протестующие в Каракасе после выборов президента
Протестующие в Каракасе после выборов президента
© РИА Новости
5 из 5
Сотрудники полиции во время протестов в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Fernando Vergara
1 из 5
Протесты в Каракасе
© РИА Новости
2 из 5
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 5
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 5
Протестующие в Каракасе после выборов президента
© РИА Новости
5 из 5
У них изъяли бензин, несколько коктейлей Молотова, ножи и камни.
В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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В миреВенесуэлаВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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