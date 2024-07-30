https://ria.ru/20240730/venesuela-1962844194.html

В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков

В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков - РИА Новости, 30.07.2024

В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков

Во время протестов в Венесуэле задержали по меньшей мере 15 человек за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия, сообщил генпрокурор страны... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:54

2024-07-30T08:54

2024-07-30T10:30

в мире

венесуэла

выборы президента венесуэлы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962843432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fabe883704d5c0eff8e737af96627dd.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Во время протестов в Венесуэле задержали по меньшей мере 15 человек за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб в X."Эти действия затронули штаб-квартиру Единой социалистической партии Венесуэлы, расположенную в (городе. — Прим. ред.) Эль-Тигре в муниципалитете Симон-Родригес", — написал он.Генпрокурор уточнил, что девять человек, включая 15-летнего подростка, задержали "при совершении актов вандализма и поджоге партийных штаб-квартир", когда там находились люди.Позднее Сааб также сообщил о задержании еще шести человек, трое из которых руководили протестами "с целью дестабилизировать" ситуацию. У них изъяли бензин, несколько коктейлей Молотова, ножи и камни.В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе 2024-07-30T08:54 true PT1M33S

Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе 2024-07-30T08:54 true PT2M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венесуэла, выборы президента венесуэлы — 2024