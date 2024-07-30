В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Во время протестов в Венесуэле задержали по меньшей мере 15 человек за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб в X."Эти действия затронули штаб-квартиру Единой социалистической партии Венесуэлы, расположенную в (городе. — Прим. ред.) Эль-Тигре в муниципалитете Симон-Родригес", — написал он.Генпрокурор уточнил, что девять человек, включая 15-летнего подростка, задержали "при совершении актов вандализма и поджоге партийных штаб-квартир", когда там находились люди.Позднее Сааб также сообщил о задержании еще шести человек, трое из которых руководили протестами "с целью дестабилизировать" ситуацию. У них изъяли бензин, несколько коктейлей Молотова, ножи и камни.В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
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Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе
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2024-07-30T08:54
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Во время протестов в Венесуэле задержали по меньшей мере 15 человек за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб в X.
"Эти действия затронули штаб-квартиру Единой социалистической партии Венесуэлы, расположенную в (городе. — Прим. ред.) Эль-Тигре в муниципалитете Симон-Родригес", — написал он.
Генпрокурор уточнил, что девять человек, включая 15-летнего подростка, задержали "при совершении актов вандализма и поджоге партийных штаб-квартир", когда там находились люди.
Позднее Сааб также сообщил о задержании еще шести человек, трое из которых руководили протестами "с целью дестабилизировать" ситуацию.
У них изъяли бензин, несколько коктейлей Молотова, ножи и камни.
В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
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