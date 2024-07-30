https://ria.ru/20240730/venesuela-1962821313.html

Оппозиция Венесуэлы заявила о попытке полиции войти в посольство Аргентины

Оппозиция Венесуэлы заявила о попытке полиции войти в посольство Аргентины - РИА Новости, 30.07.2024

Оппозиция Венесуэлы заявила о попытке полиции войти в посольство Аргентины

Оппозиция Венесуэлы на фоне беспорядков в Каракасе заявляет, что сотрудники полиции намеревались войти посольство Аргентины, где скрываются советники... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T02:55

2024-07-30T02:55

2024-07-30T02:55

в мире

венесуэла

аргентина

каракас

николас мадуро

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы на фоне беспорядков в Каракасе заявляет, что сотрудники полиции намеревались войти посольство Аргентины, где скрываются советники избирательной кампании кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса. "В данный момент сотрудники DAET (тактического отделения полиции - ред.) намерены войти в резиденцию посольства Аргентины в Каракасе, где находятся шесть получивших убежище членов избирательной кампании Марии Корины Мачадо (лидера венесуэльской оппозиции) и Эдмундо Гонсалеса", - написал один из скрывающихся в дипмиссии оппозиционеров Педро Урручурту Носелли в соцсети X. Аргентинская сторона пока никак не прокомментировала заявление венесуэльской оппозиции. В понедельник Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента. Среди них значится Аргентина. Также Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей со своей территории. Ряд оппозиционеров укрылись в посольстве Аргентины в Венесуэле в марте 2024 года после того, как прокуратура выдала ордер на их арест за участие в предполагаемом заговоре против правительства Николаса Мадуро. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813694.html

венесуэла

аргентина

каракас

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в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро