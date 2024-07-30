Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Венесуэлы заявила о попытке полиции войти в посольство Аргентины - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962821313.html
Оппозиция Венесуэлы заявила о попытке полиции войти в посольство Аргентины
Оппозиция Венесуэлы заявила о попытке полиции войти в посольство Аргентины - РИА Новости, 30.07.2024
Оппозиция Венесуэлы заявила о попытке полиции войти в посольство Аргентины
Оппозиция Венесуэлы на фоне беспорядков в Каракасе заявляет, что сотрудники полиции намеревались войти посольство Аргентины, где скрываются советники... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:55
2024-07-30T02:55
в мире
венесуэла
аргентина
каракас
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569688066_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_b8b0b6edd92aa0b18d62a1ee157174c8.jpg
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы на фоне беспорядков в Каракасе заявляет, что сотрудники полиции намеревались войти посольство Аргентины, где скрываются советники избирательной кампании кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса. "В данный момент сотрудники DAET (тактического отделения полиции - ред.) намерены войти в резиденцию посольства Аргентины в Каракасе, где находятся шесть получивших убежище членов избирательной кампании Марии Корины Мачадо (лидера венесуэльской оппозиции) и Эдмундо Гонсалеса", - написал один из скрывающихся в дипмиссии оппозиционеров Педро Урручурту Носелли в соцсети X. Аргентинская сторона пока никак не прокомментировала заявление венесуэльской оппозиции. В понедельник Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента. Среди них значится Аргентина. Также Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей со своей территории. Ряд оппозиционеров укрылись в посольстве Аргентины в Венесуэле в марте 2024 года после того, как прокуратура выдала ордер на их арест за участие в предполагаемом заговоре против правительства Николаса Мадуро. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813694.html
венесуэла
аргентина
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569688066_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d1cd10a00cd5892844f391d9c8a13eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Аргентина, Каракас, Николас Мадуро
Оппозиция Венесуэлы заявила о попытке полиции войти в посольство Аргентины

Оппозиция Венесуэлы: полиция в Каракасе пыталась войти в посольство Аргентины

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы на фоне беспорядков в Каракасе заявляет, что сотрудники полиции намеревались войти посольство Аргентины, где скрываются советники избирательной кампании кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса.
"В данный момент сотрудники DAET (тактического отделения полиции - ред.) намерены войти в резиденцию посольства Аргентины в Каракасе, где находятся шесть получивших убежище членов избирательной кампании Марии Корины Мачадо (лидера венесуэльской оппозиции) и Эдмундо Гонсалеса", - написал один из скрывающихся в дипмиссии оппозиционеров Педро Урручурту Носелли в соцсети X.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Венесуэла отозвала дипломатов из нескольких стран Латинской Америки
00:01
Аргентинская сторона пока никак не прокомментировала заявление венесуэльской оппозиции.
В понедельник Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента. Среди них значится Аргентина. Также Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей со своей территории.
Ряд оппозиционеров укрылись в посольстве Аргентины в Венесуэле в марте 2024 года после того, как прокуратура выдала ордер на их арест за участие в предполагаемом заговоре против правительства Николаса Мадуро.
Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Венесуэле победило построение многополярного мира, заявил эксперт
00:05
 
В миреВенесуэлаАргентинаКаракасНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала