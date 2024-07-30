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В Венесуэле победило построение многополярного мира, заявил эксперт - РИА Новости, 30.07.2024
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00:05 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813694.html
В Венесуэле победило построение многополярного мира, заявил эксперт
В Венесуэле победило построение многополярного мира, заявил эксперт - РИА Новости, 30.07.2024
В Венесуэле победило построение многополярного мира, заявил эксперт
Построение многополярного мира победило на выборах президента Венесуэлы, заявил РИА Новости замректора Университета Латинской Америки и Карибского бассейна... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T00:05
2024-07-30T00:05
в мире
венесуэла
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николас мадуро
брикс
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОНТЕВИДЕО, 30 июл - РИА Новости. Построение многополярного мира победило на выборах президента Венесуэлы, заявил РИА Новости замректора Университета Латинской Америки и Карибского бассейна Эрнан Самора. Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, в понедельник национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. После обработки 80% протоколов результат действующего главы государства составил 51,2% голосов. "На этих выборах победил БРИКС, победило построение многополярного мира, потому что будет поддерживаться международная политика Венесуэлы, альянс с этим блоком и стремление вступить в него", - считает Самора. "Внимание мира сосредоточено на Венесуэле, потому что у Каракаса не только нефть, энергоресурсы, но также редкоземельные, стратегические металлы, и это союзник Китая и России в регионе, что не устраивает Вашингтон в то время, когда он переосмысливает свою роль в мире и особенно в латиноамериканском регионе", - полагает эксперт. Венесуэла рассчитывает присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена в текущем году на октябрьском саммите организации в России.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html
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в мире, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, брикс, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Россия, Каракас, Николас Мадуро, БРИКС, Выборы президента Венесуэлы — 2024
В Венесуэле победило построение многополярного мира, заявил эксперт

Эксперт Самора: на выборах в Венесуэле победило построение многополярного мира

© РИА НовостиВыборы президента Венесуэлы
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
Выборы президента Венесуэлы. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 30 июл - РИА Новости. Построение многополярного мира победило на выборах президента Венесуэлы, заявил РИА Новости замректора Университета Латинской Америки и Карибского бассейна Эрнан Самора.
Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, в понедельник национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. После обработки 80% протоколов результат действующего главы государства составил 51,2% голосов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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"На этих выборах победил БРИКС, победило построение многополярного мира, потому что будет поддерживаться международная политика Венесуэлы, альянс с этим блоком и стремление вступить в него", - считает Самора.
"Внимание мира сосредоточено на Венесуэле, потому что у Каракаса не только нефть, энергоресурсы, но также редкоземельные, стратегические металлы, и это союзник Китая и России в регионе, что не устраивает Вашингтон в то время, когда он переосмысливает свою роль в мире и особенно в латиноамериканском регионе", - полагает эксперт.
Венесуэла рассчитывает присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена в текущем году на октябрьском саммите организации в России.
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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В миреВенесуэлаРоссияКаракасНиколас МадуроБРИКСВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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