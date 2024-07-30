https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813694.html

В Венесуэле победило построение многополярного мира, заявил эксперт

В Венесуэле победило построение многополярного мира, заявил эксперт - РИА Новости, 30.07.2024

В Венесуэле победило построение многополярного мира, заявил эксперт

Построение многополярного мира победило на выборах президента Венесуэлы, заявил РИА Новости замректора Университета Латинской Америки и Карибского бассейна... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:05

2024-07-30T00:05

2024-07-30T00:05

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каракас

николас мадуро

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выборы президента венесуэлы — 2024

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МОНТЕВИДЕО, 30 июл - РИА Новости. Построение многополярного мира победило на выборах президента Венесуэлы, заявил РИА Новости замректора Университета Латинской Америки и Карибского бассейна Эрнан Самора. Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, в понедельник национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. После обработки 80% протоколов результат действующего главы государства составил 51,2% голосов. "На этих выборах победил БРИКС, победило построение многополярного мира, потому что будет поддерживаться международная политика Венесуэлы, альянс с этим блоком и стремление вступить в него", - считает Самора. "Внимание мира сосредоточено на Венесуэле, потому что у Каракаса не только нефть, энергоресурсы, но также редкоземельные, стратегические металлы, и это союзник Китая и России в регионе, что не устраивает Вашингтон в то время, когда он переосмысливает свою роль в мире и особенно в латиноамериканском регионе", - полагает эксперт. Венесуэла рассчитывает присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена в текущем году на октябрьском саммите организации в России.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

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в мире, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, брикс, выборы президента венесуэлы — 2024