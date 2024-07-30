https://ria.ru/20240730/ural-1962970327.html

Экс-учеников спецшколы на Урале осудили за насилие над детьми

Экс-учеников спецшколы на Урале осудили за насилие над детьми - РИА Новости, 30.07.2024

Экс-учеников спецшколы на Урале осудили за насилие над детьми

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти и семи годам воспитательной колонии троих экс-учеников спецшколы №124 столицы Урала по делу о насилии... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:40

2024-07-30T16:40

2024-07-30T16:40

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти и семи годам воспитательной колонии троих экс-учеников спецшколы №124 столицы Урала по делу о насилии над детьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд приговорил по совокупности пяти преступлений Миронова к 9 годам 1 месяцу лишения свободы. Денисова по пяти преступлениям – к девяти годам. Волохина по четырем преступлениям – к 7 годам", – сказал судья. Как отметил судья, все они будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а также должны будут компенсировать моральный вред одному из потерпевших на сумму 1 миллион рублей. "Безусловно, для потерпевших – это акт справедливости, но не будем забывать, для чего это все начиналось. Речь не о том, чтобы трех несовершеннолетних пацанов посадить на девять, девять и семь лет. Не в этом же заключается акт справедливости. Задача была, чтобы изменилась сама система воспитания детей. Мы, к сожалению, знаем, какое наказание понесла директор этого учреждения – это даже не лишение свободы. Безусловно, это акт справедливости, но я лично никакой радости не испытываю, это три загубленных жизни. И этого бы не произошло, если взрослые не создавали условия подобного поведения", – считает адвокат потерпевшего мальчика Георгий Краснов. Сами фигуранты перед началом заседания успели поговорить с прессой и заявили, что их "просто-напросто оговорили", "им не устраивали никаких очных ставок с потерпевшими, а экспертиз не было", а максимум, в чем их можно обвинить, – "это драка". В свою очередь, адвокат второго потерпевшего мальчика Олеся Бортникова сообщила СМИ, что в суд поступило еще одно уголовное дело, в котором фигурируют один из уже осужденных экс-учеников и новый потерпевший. В понедельник гособвинение запросило по 10 лет для несовершеннолетних обвиняемых. Весь процесс проходил в закрытом режиме. По уголовному делу проходили трое подростков, которых обвинили в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера, они свою вину отрицают. Потерпевшими признаны двое детей. Правоохранители не комментируют это происшествие, так как в них есть несовершеннолетние фигуранты. Ранее адвокат Георгий Краснов, также представляющий семью потерпевшего мальчика, рассказал РИА Новости, что в апреле 2023 года из спецшколы №124 в Екатеринбурге сбежал 13-летний подросток. В разговоре со своей матерью ребенок признался, что в учреждении происходит насилие, в том числе и сексуальное. Семья обратилась за помощью к СМИ и юристам. В школе практиковались "товарищеские суды", где на голосование выносился вопрос наказания провинившихся насильственным оральным половым актом, приводил Краснов в беседе с агентством слова детей. Его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, но ему угрожали таким же "судом". В июне Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил к 11 месяцам исправительных работ экс-директора спецшколы №124 по делу о халатности и лишил ее права занимать административные должности на два года. По данным областной прокуратуры, в октябре 2022 года воспитанники спецшколы совершили особо тяжкое преступление в отношении 13-летнего подростка, а директор учебно-воспитательного учреждения об этом знала, но не обращалась в правоохранительные органы и не предприняла должных мер для оказания помощи пострадавшему ребенку. Фигурантка занимала должность директора с 2016 года, после происшествия в учреждении была уволена. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общеопасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда.

https://ria.ru/20240729/vospitatel-1962634768.html

https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html

https://ria.ru/20240723/ural-1961414896.html

https://ria.ru/20240715/srok-1959803155.html

https://ria.ru/20240714/vladivostok-1959602540.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург