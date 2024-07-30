https://ria.ru/20240730/ural-1962917501.html

На Урале арестовали подростков, обвиняемых в попытке терактов на ж/д

На Урале арестовали подростков, обвиняемых в попытке терактов на ж/д - РИА Новости, 30.07.2024

На Урале арестовали подростков, обвиняемых в попытке терактов на ж/д

Все восемь подростков, обвиняемые в попытке совершения терактов на железной дороге в Свердловской области, арестованы, сообщается в Telegram-канале центрального РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:42

2024-07-30T13:42

2024-07-30T13:42

происшествия

свердловская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Все восемь подростков, обвиняемые в попытке совершения терактов на железной дороге в Свердловской области, арестованы, сообщается в Telegram-канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбуждены уголовные дела против восьми несовершеннолетних, пытавшихся совершить теракты на железной дороге, инструкции они получали от лица на Украине. "Всем подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205, а также части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ, и по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html

свердловская область

россия

украина

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происшествия, свердловская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)