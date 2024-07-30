https://ria.ru/20240730/ukraina-1962996324.html
В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ
В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ
Минобороны Украины объявило о создании реестра "недобросовестных" западных компаний-партнеров ВСУ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:36
2024-07-30T18:36
2024-07-30T18:57
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минобороны Украины объявило о создании реестра "недобросовестных" западных компаний-партнеров ВСУ. "Минобороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, реестр призван эффективно отслеживать и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои обязательства перед ВСУ. В сентябре 2023 года издание Newsweek сообщило, что киевские власти подали в суд на две западные военные фирмы по обвинению в невыполнении условий по поставкам техники. Согласно заявлению украинского Минобороны, две европейские компании не доставили товары и не вернули аванс. Кроме того, сообщалось еще о шести западных компаниях, которые лишь частично выполнили свои обязательства перед Киевом.
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ
В Киеве решили создать реестр "недобросовестных" западных компаний-партнеров ВСУ