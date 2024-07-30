https://ria.ru/20240730/ukraina-1962996324.html

В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ

В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024

В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ

Минобороны Украины объявило о создании реестра "недобросовестных" западных компаний-партнеров ВСУ. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:36

2024-07-30T18:36

2024-07-30T18:57

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минобороны Украины объявило о создании реестра "недобросовестных" западных компаний-партнеров ВСУ. "Минобороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, реестр призван эффективно отслеживать и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои обязательства перед ВСУ. В сентябре 2023 года издание Newsweek сообщило, что киевские власти подали в суд на две западные военные фирмы по обвинению в невыполнении условий по поставкам техники. Согласно заявлению украинского Минобороны, две европейские компании не доставили товары и не вернули аванс. Кроме того, сообщалось еще о шести западных компаниях, которые лишь частично выполнили свои обязательства перед Киевом.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины