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В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
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18:36 30.07.2024 (обновлено: 18:57 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962996324.html
В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ
В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ
Минобороны Украины объявило о создании реестра "недобросовестных" западных компаний-партнеров ВСУ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:36
2024-07-30T18:57
в мире
киев
министерство обороны украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минобороны Украины объявило о создании реестра "недобросовестных" западных компаний-партнеров ВСУ. &quot;Минобороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, реестр призван эффективно отслеживать и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои обязательства перед ВСУ. В сентябре 2023 года издание Newsweek сообщило, что киевские власти подали в суд на две западные военные фирмы по обвинению в невыполнении условий по поставкам техники. Согласно заявлению украинского Минобороны, две европейские компании не доставили товары и не вернули аванс. Кроме того, сообщалось еще о шести западных компаниях, которые лишь частично выполнили свои обязательства перед Киевом.
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в мире, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве решили создать базу "недобросовестных" западных партнеров ВСУ

В Киеве решили создать реестр "недобросовестных" западных компаний-партнеров ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории Министерства обороны Украины
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минобороны Украины объявило о создании реестра "недобросовестных" западных компаний-партнеров ВСУ.
«

"Минобороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, реестр призван эффективно отслеживать и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои обязательства перед ВСУ.
В сентябре 2023 года издание Newsweek сообщило, что киевские власти подали в суд на две западные военные фирмы по обвинению в невыполнении условий по поставкам техники. Согласно заявлению украинского Минобороны, две европейские компании не доставили товары и не вернули аванс. Кроме того, сообщалось еще о шести западных компаниях, которые лишь частично выполнили свои обязательства перед Киевом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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