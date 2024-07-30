https://ria.ru/20240730/ukraina-1962912519.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.07.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:27
2024-07-30T13:27
2024-07-30T13:27
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 13.19 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Одесской областях. В Харьковской сигнал тревоги звучит с 10.07. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит на территории четырех областей Украины