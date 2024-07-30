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В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником - РИА Новости, 30.07.2024
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20:58 30.07.2024 (обновлено: 21:24 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником - РИА Новости, 30.07.2024
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником
Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута был нанесен беспилотником, который выпустил З ракеты, сообщает Ливанское государственное новостное агентство... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:58
2024-07-30T21:24
в мире
бейрут
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута был нанесен беспилотником, который выпустил З ракеты, сообщает Ливанское государственное новостное агентство NNA.Ранее во вторник очевидцы сообщили РИА Новости, что израильский авиаудар по Бейруту пришёлся рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Ливанское национальное агентство сообщает, что была атакована территория здания совета движения "Хезболлах" в Харет Хрейк."Удар по Харет-Харейк был осуществлен дроном, который выпустил три ракеты", - сообщило агентство.
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в мире, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Бейрут, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником

NNA: израильский удар по южному пригороду Бейрута был нанесен беспилотником

© AFP 2024 / ANWAR AMROПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AFP 2024 / ANWAR AMRO
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута был нанесен беспилотником, который выпустил З ракеты, сообщает Ливанское государственное новостное агентство NNA.
Ранее во вторник очевидцы сообщили РИА Новости, что израильский авиаудар по Бейруту пришёлся рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Ливанское национальное агентство сообщает, что была атакована территория здания совета движения "Хезболлах" в Харет Хрейк.
"Удар по Харет-Харейк был осуществлен дроном, который выпустил три ракеты", - сообщило агентство.
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В миреБейрутОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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