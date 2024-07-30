https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником - РИА Новости, 30.07.2024
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником
Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута был нанесен беспилотником, который выпустил З ракеты, сообщает Ливанское государственное новостное агентство... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:58
2024-07-30T20:58
2024-07-30T21:24
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута был нанесен беспилотником, который выпустил З ракеты, сообщает Ливанское государственное новостное агентство NNA.Ранее во вторник очевидцы сообщили РИА Новости, что израильский авиаудар по Бейруту пришёлся рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Ливанское национальное агентство сообщает, что была атакована территория здания совета движения "Хезболлах" в Харет Хрейк."Удар по Харет-Харейк был осуществлен дроном, который выпустил три ракеты", - сообщило агентство.
https://ria.ru/20240730/mid-1963030782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Бейрут, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником
NNA: израильский удар по южному пригороду Бейрута был нанесен беспилотником