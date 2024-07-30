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СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки - РИА Новости, 30.07.2024
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10:12 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html
СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки
СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки - РИА Новости, 30.07.2024
СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки
Следователи завели уголовные дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки от мигрантов, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:12
2024-07-30T10:12
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки от мигрантов, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждены два уголовных дела в отношении двух бывших участковых уполномоченных одного из столичных отделов полиции. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января по февраль 2024 года двое бывших участковых одного из столичных отделов полиции выявили нарушения миграционного законодательства. Отмечается, что ради личного обогащения они ежемесячно получали от иностранцев взятки за непринятие против них мер административного воздействия. В настоящее время фигуранты дела доставлены в подразделение столичного СК, с ними проводятся следственные и процессуальные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947940677.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки

СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки от мигрантов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки от мигрантов, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждены два уголовных дела в отношении двух бывших участковых уполномоченных одного из столичных отделов полиции. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с января по февраль 2024 года двое бывших участковых одного из столичных отделов полиции выявили нарушения миграционного законодательства. Отмечается, что ради личного обогащения они ежемесячно получали от иностранцев взятки за непринятие против них мер административного воздействия.
В настоящее время фигуранты дела доставлены в подразделение столичного СК, с ними проводятся следственные и процессуальные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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