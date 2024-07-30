https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html

СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки

СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки - РИА Новости, 30.07.2024

СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки

Следователи завели уголовные дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки от мигрантов, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:12

2024-07-30T10:12

2024-07-30T10:12

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки от мигрантов, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждены два уголовных дела в отношении двух бывших участковых уполномоченных одного из столичных отделов полиции. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января по февраль 2024 года двое бывших участковых одного из столичных отделов полиции выявили нарушения миграционного законодательства. Отмечается, что ради личного обогащения они ежемесячно получали от иностранцев взятки за непринятие против них мер административного воздействия. В настоящее время фигуранты дела доставлены в подразделение столичного СК, с ними проводятся следственные и процессуальные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947940677.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)