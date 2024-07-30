https://ria.ru/20240730/turtsija-1962886649.html

В Турции ожидают, что выступление Аббаса прослушает глава политбюро ХАМАС

В Турции ожидают, что выступление Аббаса прослушает глава политбюро ХАМАС - РИА Новости, 30.07.2024

В Турции ожидают, что выступление Аббаса прослушает глава политбюро ХАМАС

Турция ожидает, что выступление лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса перед турецким парламентом будет слушать и глава политбюро... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:23

2024-07-30T12:23

2024-07-30T12:23

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исмаил хания

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СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Турция ожидает, что выступление лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса перед турецким парламентом будет слушать и глава политбюро руководящего сектором Газа движения ХАМАС Исмаил Хания, сообщает проправительственная газета Yeni Şafak. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара ожидает извинений от Аббаса, отказавшегося выступить в турецком парламенте. Турецкий парламент приглашал Аббаса выступить одновременно с выступлением израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конгрессе США, но палестинская сторона не дала четкого ответа на предложение, сообщила ранее близкая к правительству Турции газета Türkiye. В воскресенье Эрдоган отметил, что теперь Анкара будет действовать в отношении Палестины, учитывая "отказ" Аббаса, однако позже представитель правящей партии Турции отметил, что Аббас сослался на проблемы со здоровьем. Аббас принял приглашение Турции выступить в парламенте, но дата пока не определена, заявил посол ПНА в Турции Фаед Мустафа. "Если Аббас примет приглашение, то его выступление в парламенте станет основой для дипломатической инициативы по объединению палестинцев. Предполагается, что выступление лидера ПНА из ложи генассамблеи будет слушать глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания", - пишет газета, ссылаясь на официальное приглашение, подписанное спикером парламента. Нетаньяху в среду выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. Турецкие политики вплоть до Эрдогана жестко раскритиковали выступление Нетаньяху в конгрессе и тех сенаторов, которые аплодировали ему стоя. Председатель оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу в пятницу призвал организовать выступление лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании или другого представителя палестинцев на фоне выступления Нетаньяху в конгрессе США. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240727/erdogan-1962433477.html

https://ria.ru/20231202/khamas-1913333106.html

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в мире, справки, турция, израиль, анкара (провинция), махмуд аббас, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, конгресс сша, палестинская национальная администрация