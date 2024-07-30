По всей Украине объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным карты, сигнал тревоги распространился по стране примерно в 20.00 по местному времени (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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