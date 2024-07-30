https://ria.ru/20240730/tramp-1963019498.html

Племянник Трампа заявил, что будет голосовать за Харрис

Племянник Трампа заявил, что будет голосовать за Харрис - РИА Новости, 30.07.2024

Племянник Трампа заявил, что будет голосовать за Харрис

Племянник экс-президента США Дональда Трампа Фред заявил, что планирует голосовать на выборах главы государства за действующего вице-президента Камалу Харрис,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:56

2024-07-30T19:56

2024-07-30T19:56

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камала харрис

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Племянник экс-президента США Дональда Трампа Фред заявил, что планирует голосовать на выборах главы государства за действующего вице-президента Камалу Харрис, но будет присутствовать на инаугурации, если дядя победит и его пригласят, сообщает телеканал ABC News. "Фред Трамп сказал, что планирует голосовать за Харрис, но будет присутствовать на инаугурации, если победит его дядя и если его пригласят", - говорится в сообщении телеканала.Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240723/tramp-1961411118.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024