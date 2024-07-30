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Племянник Трампа заявил, что будет голосовать за Харрис - РИА Новости, 30.07.2024
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19:56 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/tramp-1963019498.html
Племянник Трампа заявил, что будет голосовать за Харрис
Племянник Трампа заявил, что будет голосовать за Харрис - РИА Новости, 30.07.2024
Племянник Трампа заявил, что будет голосовать за Харрис
Племянник экс-президента США Дональда Трампа Фред заявил, что планирует голосовать на выборах главы государства за действующего вице-президента Камалу Харрис,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:56
2024-07-30T19:56
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Племянник экс-президента США Дональда Трампа Фред заявил, что планирует голосовать на выборах главы государства за действующего вице-президента Камалу Харрис, но будет присутствовать на инаугурации, если дядя победит и его пригласят, сообщает телеканал ABC News. &quot;Фред Трамп сказал, что планирует голосовать за Харрис, но будет присутствовать на инаугурации, если победит его дядя и если его пригласят&quot;, - говорится в сообщении телеканала.Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Племянник Трампа заявил, что будет голосовать за Харрис

ABC News: племянник Трампа планирует голосовать за Харрис

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Племянник экс-президента США Дональда Трампа Фред заявил, что планирует голосовать на выборах главы государства за действующего вице-президента Камалу Харрис, но будет присутствовать на инаугурации, если дядя победит и его пригласят, сообщает телеканал ABC News.
«

"Фред Трамп сказал, что планирует голосовать за Харрис, но будет присутствовать на инаугурации, если победит его дядя и если его пригласят", - говорится в сообщении телеканала.

Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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